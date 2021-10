Espartinas: IU se querella contra el ex alcalde del PP por acusarle de enchufismo

Las denuncias sobre supuestos casos de enchufismo en la administración local que llegan al juzgado son relativamente frecuentes, casi tanto como que ese tipo de acusaciones se lancen de forma velada o explícita en los plenos en mitad de los debates. Menos habitual es, sin embargo, que la persona o el partido político al que se acusa sea el que acuda al juzgado para querellarse por unas afirmaciones que pueden desprestigiar al que las recibe pero también la imagen de la política en su conjunto.

Ha ocurrido en Espartinas, donde el portavoz de IU y concejal de Salud, Obras y Movilidad, José María Calado, formalizó ayer lunes una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Sanlúcar la Mayor por las acusaciones “graves” que, según considera, el ex alcalde del PP y actual portavoz del GIES, Domingo Salado, lanzó durante el Pleno del 28 de julio, en las que aseveró que este concejal y teniente de alcalde estaba llamando para trabajar en el Ayuntamiento a personas de IU, a “los votates” de la federación, para que le dieran “un golpecito a la espalda” y que le dieran las “gracias” por el puesto que tienen.

El asunto que se debatía, que eran las quejas de vecinos por el mantenimiento y la falta de horarios de cierre de un parque, no tenía nada que ver pero Calado, en su intervención, recordó que había poco personal en el Ayuntamiento de Espartinas, porque hubo un ERE en el que se despidió a más de 100 personas.

Salado defendió aquella salida laboral que se negoció en 2012 con la plantilla y recordó que el acuerdo incluía que se llamaría a los trabajadores despedidos en el caso de que se pudiera volver a contratar a personal y, según señaló, no está siendo así. “Qué hace que no les llama, llámenlos y no llame usted a personas de IU”, conminó a Calado.

El portavoz de IU asegura que durante estos meses ha intentado un acto de conciliación y que el ex alcalde rectificara sus afirmaciones en redes sociales del Ayuntamiento y en otro pleno. Con ese fin, envió dos burofaxes a Salado, que no hubo manera de que recibiera. Lo intentó también a través del registro de una carta en el Ayuntamiento, que sí tiene constancia que ha recibido, aunque no ha habido ni respuesta y ni rectificación.

“Alarmado por las repercusiones personales y políticas que dicha acusación vertida contra mi persona pudiese tener, intenté un acto de conciliación con el señor Salado”, se recoge en la denuncia en la que el edil señala también que se siente “sorprendido por la no colaboración en la recepción del burofax por parte del alcalde”. Así, interpone denuncia contra el mismo por “haber puesto en duda mi buen nombre, reputación y honorabilidad, menoscabando mi fama y lesionando mi dignidad personal y pública y por ende la de la organización política a la que pertenezco”.

Calado también cita en su denuncia que, durante aquella sesión, la portavoz del PP, María Helena Romero, hizo gestos de afirmación durante la intervención de Salado y le ha remitido igualmente burofax exigiendo una rectificación, si bien la denuncia se ha dirigido finalmente sólo contra el ex alcalde del PP.

El edil de IU niega que recientemente se haya producido contratación de asesores o personal de confianza adscrito a las áreas que asumió la federación en el pacto de gobierno con el PSOE –que, aunque legales, hubieran podido dar pie a una crítica de ese tipo–, sino que todas las personas que han sido contratadas en el Ayuntamiento de Espartinas con cargo a planes de empleo de carácter temporal, con fondos de distintas administraciones, lo han sido porque cumplían individualmente los requisitos y estaban registradas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).