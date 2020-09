Salvaje maltrato a un perro en Mairena del Aljarafe

Una mujer ha sido denunciada por su vecina por maltratar a un pequeño perro y lanzarlo contra el suelo por haber hecho sus necesidades dentro de la casa. La denunciante pilló a su vecina in fraganti y la grabó con su móvil. El vídeo corrió como la pólvora en las redes sociales y se hizo viral.

En el vídeo grabado por la vecina, se ve cómo la mujer insulta y golpea al perro contra el suelo, que se escode y se queda inmóvil en una esquina del patio. Según le recrimina su vecina, ésta no es la primera vez que la mujer maltrataba al perro. "¿Cómo no se va cagar si no la sacan?", se escucha en el vídeo.

La mujer amenazó a su vecina con denunciarla si publicaba el vídeo en alguna red social pero finalmente las imágenes vieron la través del Twitter de La Novia Cadáver.

#MaltratoAnimal en Los Altos #MairenaDelAljarafe #Sevilla.Difundid para que todo el mundo vea cómo trata al perrito esta psicópata hijadelasmilputas por hacerse caca en casa (xq nunca lo saca).En los comentarios de facebook está todo, y nombre y foto 👇🏻https://t.co/AybxzM6FP8 pic.twitter.com/F4FBJeTwV7 — La Novia Cadáver (@Lanoviacadaver_) September 10, 2020

Según ha adelantado Aljarafe Información, el animal ha sido rescatado y La Tropa de Isra, un refugio de perros, se hará cargo del animal. La Policía Local de Mairena ha abierto diligencias contra la mujer responsable del perro por orden del ayuntamiento del municipio.