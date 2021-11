“Tomares necesita el Metro”

–¿Es fácil asumir la vara de mando en Tomares con la ‘marca Sanz’ como referencia?. Ha sido un alcalde que ha tenido proyección más allá del municipio y en el PP, ¿teme que su sombra sea alargada ahora y le condicione?.

–Evidentemente, José Luis ha sido un gran alcalde, es un gran político con una proyección importante y son 14 años los que he estado junto a él. Eso me ha posibilitado tener una gran experiencia, he pasado por diferentes delegaciones: Hacienda, Medio Ambiente, Comercio, Desarrollo Local, Deportes.... Me ha dado tiempo a conocer muy bien la casa por dentro y las necesidades de los vecinos. Con el máximo aprecio y cariño a José Luis, arranco también sabiendo que en absoluto me va a condicionar. Al contrario, es un plus que tengo. Estoy muy ilusionado y asumo el puesto con mucha responsabilidad.

Un veterano con la gestión del día a día como “máxima” Parte del eco mediático que ha tenido José Luis Sanz se ha debido a su peso en el PP. Ahora, el senador es candidato a la Alcaldía de Sevilla pero su posible salto a otras esferas políticas ha sido una constante. Desde esa perspectiva, fuera de Tomares, la designación del número 4 de su lista como sucesor fue una sorpresa. No le conocían en los mentideros políticos. Pero José María Soriano –sevillano de 52 años, vecino de Tomares desde 1992, conocedor del Aljarafe desde que veraneaba con sus abuelos en Sanlúcar, profesional de la industrial logística– es un veterano de la política tomareña. Edil desde 2003, en el segundo mandato de la socialista Antonia Hierro, ha estado en el equipo de Sanz estos 14 años. El mensaje es que el proyecto continúa. Sobre su impronta, dice que, “aunque está feo que uno hable de sí mismo”, le preocupa la gestión del día a día: “Quien me conoce lo sabe. Me preocupa mucho que cuando un vecino tiene una queja no se le atienda y no se resuelva, me preocupa mucho la limpieza de una calle, una farola fundida, un paso de peatones mal pintado, un problema de escolarización... Para mí va a ser una máxima”.

–¿Le ha dejado algún consejo?

–Sí y no sólo a mi. Es una línea que hemos seguido todos nosotros: la cercanía, el escuchar siempre al vecino. Es importante saber a pie de calle qué piensa, conocer sus necesidades y problemas. Es una línea que no voy a abandonar. Al revés, la voy a potenciar al máximo.

–¿Qué es para usted esa ‘marca Tomares’ a la que se refirió Sanz como logro y que hace que el municipio se proyecte tanto fuera?

–Tomares se ha consolidado como referente en Sevilla en muchas áreas. Por ejemplo, en medio ambiente somos el municipio con más parques por habitante; a nivel deportivo, con 25.000 vecinos, hemos sido campeones de España en voleibol y subcampeones con la escuela municipal; el Club de Fútbol Tomares ha jugado la Copa del Rey;en atletismo tenemos al campeón de triple salto en categoría sub-18 a nivel nacional y al campeón en sub-16...;a nivel cultural, la Feria del Libro es de referencia en Andalucía;también lo es España a Detabe; en seguridad ciudadana, es un municipio tranquilo y seguro; en limpieza, aunque está feo que uno lo diga, no lo aprecias aquí en el día a día, pero cuando se sale fuera, se comprueba que el nivel es muy alto. Esa es la marca que hemos trabajado todos estos años y por la que vamos a seguir apostando. También a nivel empresarial tenemos diferentes edificios con empresas tecnológicas, como en el Centris. Tomares es una marca consolidada.

–Esa imagen tiene que ver también con las estadísticas sobre nivel de renta, por el tipo de vecino que se ha asentado, con alto poder adquisitivo. Pero no deja de ser una localidad diversa y con problemas como cualquier otra. ¿Cuáles son esas otras cuestiones que le preocupan y que le gustaría abordar o encauzar?

–El que no haya ninguna zona de Tomares que esté desatendida.

–Recientemente se han desbloqueado distintas promociones de vivienda, la del Grupo Insur, o se han planteado otras. Suman casi un millar de inmuebles. ¿Tomares está preparado para ese aumento de población?

–Sí. Para empezar está en el PGOU, que prevé las dotaciones. Ese barrio no ha sido una realidad antes porque pilló la crisis inmobiliaria de 2007. Ha habido un proceso, porque la empresa entró en quiebra, hasta que Insur se hizo con la propiedad de los terrenos. Contempla un nuevo polideportivo, un nuevo colegio, amplias zonas verdes, comerciales y de ocio. Sí que está preparado.

–Se lo preguntaba porque en Tomares se arrastra una falta importante de plazas escolares, que ahora llega a los institutos y preocupa mucho a las AMPA, que la han denunciado. ¿Hay previsión de que eso se solucione?

–Desgraciadamente, la caída de la natalidad es un hecho evidente, pero va a hacer que esa presión desaparezca. En cualquier caso, la Junta tiene contemplada la construcción de un nuevo colegio y va a ser una realidad en breve. En cuanto a los institutos, tenemos posibles zonas en las que puede ampliarse el aulario.

José Luis ha sido un gran alcalde y es un gran político, pero eso no me va a condicionar. Al contrario, es un plus”

–Pero como habrá más viviendas...

–Por lo que hablas con los directores de los centros y con las AMPA , te das cuenta que en estos últimos años hay grupos que han caído al 50% en números de alumnos en una misma línea, aunque lo deseable es que la situación se revierta.

–Al hilo de las nuevas promociones, la oposición ha denunciando que en Tomares faltan viviendas a precios asequibles para que jóvenes o familias que no tienen ese nivel adquisitivo alto no se tengan que marchar.

–No me conozco al dedillo el plan urbanístico para dar datos muy preciosos, pero en cada promoción hay un número de viviendas de protección social que está contemplado. Hay una legislación que ordena eso. En lo que sí estamos trabajando en firme es en cómo el Ayuntamiento puede complementar las hipotecas, la financiación de las viviendas de los jóvenes. No es una cuestión del precio de la vivienda, el problema que tiene el joven es que no alcanza el 100% de la financiación. Estamos estudiando cómo podemos ayudarle con ese 20% que le falta.

–Un problema metropolitano es el de transporte público. Sanz debutó como candidato con la propuesta del teleférico para Tomares. ¿Qué solución va a defender usted como alcalde ante la Junta, con un gobierno, además, que es de su mismo partido?

–Tomares necesita el Metro, aunque somos razonables y sabemos que no va a ser mañana. No es comprensible que el Aljarafe y en poblaciones tan cercanas como Tomares o Bormujos, con un hospital general y una universidad, no pase el Metro. ¿En su día, cómo hicieron eso?. Claro que Tomares tiene que tener el Metro.

–¿Ha podido reunirse con responsables de la Consejería de Fomento para plantear esa demanda o lo tiene en agenda?

–Lo tengo en agenda. Hoy (por el jueves) he estado reunido con el gerente de Aljarafesa, viendo proyectos e inversiones que hay previstos y la planificación para los próximos años. Esta es mi tercera semana, estos días también he estado en contacto con vecinos, con las AMPA, con asociaciones...

"En el siglo XXI, si se habla de reducir emisiones de CO2, lo lógico es que el Aljarafe tenga red de Metro”

–Entiendo entonces que el mensaje es que en algún momento el Metro tiene que pasar por Tomares, no hablamos de otro tipo de conexiones, como el autobús lanzadera que ustedes pusieron hasta el Metro en San Juan.

–Esa lanzadera funciona muy bien. Pero en el siglo XXI, cuando hablamos de reducción de emisiones de CO2, lo lógico es que seamos capaces de que Tomares y la comarca del Aljarafe tengan red de metro.

–En su primer Pleno ha aprobado congelar impuestos y ampliar las bonificaciones a pesar de que, como denunció la oposición, los técnicos advirtieron que en último presupuesto se habían sobrevalorado los ingresos, que dependían en parte de venta de bienes municipales que no es seguro que se materialicen. ¿Cuál es la situación financiera del Consistorio?, ¿no le preocupa?

–Si en algo nos hemos diferenciado es en trabajar con rigor. En el área de Hacienda hemos sido rigurosos. En 14 años, el Ayuntamiento ha invertido con recursos propios 50 millones de euros. Que en algún momento puntual haya que hacer algún tipo de financiación a largo plazo para acometer obras muy importantes no significa que haya un desequilibrio. No hay ningún género de dudas, el Ayuntamiento pueden asumir esas bonificaciones. Con rigor, los números salen. Sí nos preocupa el tema de las plusvalías, muchísimo. Pueden suponer a nivel local entre 800.000 y 1.200.000 euros. Entendemos que desde el Gobierno central se tiene que habilitar alguna solución. A nivel nacional supone una merma de ingresos para los ayuntamientos de 2.500 millones de euros. Nos afecta a todos y habrá que buscar una solución.

–¿Confían en que salga adelante la recalificación de una parte del Parque Empresarial del Zaudín para crear un nuevo barrio con 400 viviendas?

–Sí. Se está tramitando, aunque no me atrevo a dar plazos. No es de un día para otro. Es un proyecto muy bueno para Tomares. Es un ecobarrio, en un entorno además, con el Cordel de Villamanrique y el Club de Golf Zaudín, que se merece que hagamos ese tipo de edificación y no naves industriales. Van láminas de agua, zonas verdes y unos edificios muy acordes con el entorno.

El Ayuntamiento está trabajando en cómo complementar las hipotecas, la financiación de vivienda a los jóvenes”

–Lo que ha llamado la atención es que se terminara de urbanizar el parque empresarial y se anunciara el cambio para viviendas.

–Es que a quien se le ocurrió esa idea hace 18 años, en ese entorno natural poner naves industriales... Todo menos eso. Ni el entorno ni los tomareños se merecen eso.

–¿Hay ya empresas interesadas en la zona que se va a mantener como parque empresarial?

–La verdad es que la crisis del ladrillo destrozó a muchas empresas, de ahí que se haya pegado años parado. Por fin ha arrancado. Está recepcionado y hay interés.

–Para los municipios metropolitanos es importante que haya equilibrio entre zonas empresariales y residenciales y no depender sólo de la vivienda para los ingresos y la gestión.

–Es que Tomares, con su marca propia, está muy cerca de Sevilla. A cuatro kilómetros, somos prácticamente Sevilla. Pero sí que es importante, porque es también un motor de generación de empleo.

–¿Será el candidato del PP a la Alcaldía de Tomares en 2023?

–Yo lo tengo clarísimo. Voy a trabajar para consolidar este proyecto y que Tomares sea una ciudad en la que no sólo mantengamos los niveles de calidad en los servicios que tenemos, sino que mejoremos en todo lo que se pueda.

–¿No les inquieta que el cambio, la marcha de José Luis Sanz perjudique a la que ha sido la referencia más firme del PP en el Aljarafe durante años?

–Yo creo que no va a afectar. Porque esto es un proyecto que arrancó hace 14 años, en el que hay un equipo humano detrás importante, personas muy implicadas y conocedores de la realidad del municipio, hay un equipo consolidado y potente. No tengo ninguna duda de que Tomares va a seguir siendo esa referencia.