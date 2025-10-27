Cae en Mairena del Aljarafe un delincuente reincidente con más de 150 detenciones a sus espaldas

La Policía Local de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, ha detenido a un vecino del municipio cuando intentaba robar de madrugada en un establecimiento, descubriendo después que contaba con más de 150 detenciones previas.

Según ha informado el cuerpo policial en sus redes sociales, el arrestado fue sorprendido in fraganti tras saltar la alarma del local al que trataba de acceder. Una patrulla acudió de inmediato y lo interceptó en el mismo lugar de los hechos, sin darle opción a escapar.

En comisaría, los agentes comprobaron que el individuo tenía una orden judicial de personación en vigor y un extenso historial delictivo, con más de 150 arrestos acumulados. Fue puesto a disposición judicial.