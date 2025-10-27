Daniel Linares, hermano del Suizo: "Mi madre hay días que no duerme"

Daniel Linares es conocido en Dos Hermanas por el sobrenombre del Suizo, apodo que comparte con su hermano Rafael, que fue asesinado en noviembre de 2021 en un descampado de la localidad en la que residía. Recibió un fuerte golpe en la cabeza, como consecuencia del cual murió seis días después en el hospital. Dos meses después, la Policía Nacional detuvo a su mujer, Tamara N. B., y al amante de ésta, Clemente M. P., a los que considera autores del crimen. La Fiscalía pide 25 años para ella y 20 para él. Ambos serán juzgados a partir del próximo 3 de noviembre por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Uno de los hermanos de la víctima explica a este periódico cómo afronta su familia este proceso. "Esperamos que se haga Justicia, confiamos en el jurado popular y esperemos que le caiga lo máximo posible a cada uno de ellos", apunta este hombre, que añade que sus padres están "hechos polvo". "Mi madre hay días que no duerme, la vida le ha cambiado totalmente". Ni Daniel ni sus familiares se explican por qué la mujer de su hermano y el amante de ésta decidieron acabar con su vida. "Por qué es algo que nos preguntamos tanto los familiares como los amigos, no sabemos cómo se llegó a esta situación".

Daniel tenía poca relación con su hermano, pues Tamara había apuñalado a la mujer de otro hermano en Suiza, unos hechos que ocurrieron en el año 2017. "No conozco con detalle los hechos porque mis hermanos no me lo han contado todo al 100%, pero básicamente lo que ocurrió es que Tamara le hacía las tareas del hogar a mi hermano y su novia, pues ambos trabajaban y vivían cerca. Desapareció un sobre con dinero. Mis hermanos hablaron entre ellos y al día siguiente vieron a la hija de mi hermano Rafael colocar el sobre en su sitio. Tamara fue a pedir perdón, o a dar explicaciones, y acabó dándole dos puñaladas a mi cuñada, a la que tuvieron que operar de urgencia".

Daniel Linares, hermano del Suizo. / Juan Carlos Muñoz

Tamara fue condenada a seis años de cárcel por homicidio premeditado. "Y eso que mi cuñada no quiso tampoco hacer más hincapié, fue la condena mínima la que le cayó". Desde entonces, los hermanos dejaron de hablarse y Daniel quedó entre ambos, al igual que sus padres. "Mi hermano decidió alejarse, creo que la mujer lo tendría amenazado o sabe Dios lo que le haría. A raíz de lo que pasó en Suiza, nos quedamos en shock. Mis padres y yo nos quedamos en medio. Les dimos el apoyo a los dos. Se hizo Justicia allí y mi madre incluso se ofreció a ir a Suiza para encargarse de las niñas de Rafael durante unos meses".

Daniel recuerda el día que le llamó su madre informándole de que su hermano Rafael estaba muy grave en el hospital. "Cuando lo encontraron, me llamó mi madre por la mañana. Había llegado la Policía Nacional allí diciendo que habían encontrado a mi hermano tirado en el suelo, que estaba grave. Sabíamos que no era una persona conflictiva, que no era un vándalo. Nos extrañó y nos cogió en fuera de juego que le hubiera ocurrido algo así. Tampoco me encajaba que hubiera sido un robo, primero porque tenía todas las pertenencias consigo y segundo porque mi hermano no era bravo, si alguien lo asalta él no se habría enfrentado, le habría dado todo lo que llevaba".

A principios de enero, la Policía detuvo a Tamara y Clemente. "Nos sorprendió la detención, claro. A toro pasado todo cuadra, pero en ese momento no. A Clemente no lo conocíamos. Y de ella nunca sospeché. Mi hermano era un bonachón, nunca se ha peleado ni había tenido discusiones con nadie. Era como yo, no somos problemáticos. No nos explicamos por qué lo mataron, porque él no era mala persona ni se había portado mal con nadie. Y con ella por supuesto que tampoco".

Daniel Linares, durante la entrevista. / Juan Carlos Muñoz

"Una vez que los detienen, te pones a darle vueltas al asunto y piensas que eso tuvo que ser planeado de antemano. Meterlo allí donde lo encontraron no entra cualquier persona. Yo estuve allí y daba miedo entrar", cuenta, y explica que la zona en la que fue encontrado su hermano era un descampado que se usaba como aparcamiento que era muy poco transitada por la noche. Lo encontró una persona que paseaba un perro por la mañana. Antes, el Suizo había estado con Tamara en un bar cercano al lugar en el que fue agredido. Una cámara del establecimiento captó al matrimonio en el local, a ella quitándole el móvil a su marido y saliendo a hacer una llamada, de la que volvió a la media hora aproximadamente. "Ella lo tenía todo estudiado".

El matrimonio tenía dos hijas. Daniel está retomando la relación con sus sobrinas. "Hablamos poco con ellas, es una situación difícil. Una tiene 24 años y la otra ha cumplido 18 ahora. Estamos teniendo contacto ahora. Durante años no hemos tenido relación, son mis sobrinas pero no han tenido el cariño de un tío ni yo el de ellas. Intento evitar el tema, una de ellas tenía 14 años cuando mataron a su padre. Era una niña".

Con Tamara no han vuelto a contactar. Antes de la agresión en Suiza, se habían llevado "más o menos bien". "Era un poco mentirosa y pasaron muchas cosas puntuales, de problemas con vecinos y discusiones de pareja. Yo no sospeché de ella, pero sus amigos sí tenían la mosca detrás de la oreja desde que la vieron en el tanatorio". Tamara y Clemente se fueron a vivir juntos apenas dos semanas después de la muerte del Suizo.

La Policía microfonó la vivienda para grabar las conversaciones de la pareja, ya que no hablaban por teléfono. "Nos llamaron de la comisaría para darnos la noticia de que habían detenido a los asesinos de mi hermano. Cuando escuchamos que uno de ellos era la mujer, nos quedamos blancos. La Policía hizo un trabajo magnífico. Tanto mis padres como yo le damos las gracias y la enhorabuena a la Policía, al juez, a la Fiscalía, y sobre todo a nuestra abogada, Helena Martínez, que ha hecho un gran trabajo y en la que confiamos mucho".