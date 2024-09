Coria del Río suma dos semanas 'libre' de virus del Nilo

Coria del Río ha comenzado el mes de septiembre con la mejor noticia posible: no se detecta circulación del Virus del Nilo en el municipio.

Esta noticia ha sido recibida con optimismo en el Consistorio, que ya la pasada semana recibió la notificación de que tampoco hubo presencia del virus en la última semana de agosto. Un dato significativo, pero que no afectará en los trabajos del Ayuntamiento, desde donde se siguen realizando todos los esfuerzos posibles frente al mosquito.

Estos datos los ha dado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de las trampas para mosquitos que tiene distribuidas por el municipio donde, además de comprobar que no hay circulación del virus, también comunica que ha descendido considerablemente el número de mosquitos capturados. "Estamos trabajando sin parar para alcanzar estos datos. Sigue habiendo mosquitos, pocos, y los que hay no son portadores del virus y eso es una gran noticia. Aún así, no nos relajamos y seguimos con nuestro plan en marcha para intentar evitar un repunte", confirma el alcalde de la localidad coriana, Modesto González.

Por otro lado, el alcalde ha recordado que "esto no significa que no se vayan a dar más casos en vecinos de Coria del Río". "Estamos aún en verano, hay muchos desplazamientos, y el virus tarda quince días en manifestarse desde que el mosquito pica. Por lo tanto, aunque no haya virus circulando en el municipio, puede darse la semana que viene un caso en Coria de Río de una persona que estuvo la última quincena de agosto de vacaciones en otra ciudad, por ejemplo, o que tiene su puesto de trabajo fuera de Coria y es allí donde sufre una picadura. Sin ir más lejos, la última víctima ha sido una mujer de Navarra que había estado en un pueblo sevillano y fue contagiada”.

El Ayuntamiento mantiene también su insistencia en que este problema "hay que abordarlo con la implicación de las entidades supramunicipales" y por ello el pleno ha aprobado la creación de una Mesa de Trabajo, impulsada por el Gobierno Central, para el control del Virus del Nilo. Esta propuesta ha salido adelante con el voto favorable de Andalucía por Sí, PSOE y VOX, pese al voto contrario del PP y en ella se solicita que en esa mesa deben estar presentes también la Junta de Andalucía, los municipios afectados y las diputaciones provinciales implicadas y donde se trabaje mes a mes poniendo en marcha un plan de prevención y actuación durante todo el año.

El portavoz del gobierno José Antonio Sánchez ha defendido que “hay que dejar de lado los colores políticos". "Estamos hablando de la vida de nuestros vecinos. ¿Acaso el alcalde socialista de Dos Hermanas es malo? ¿o lo es el de Carmona donde gobierna el PP? Porque allí también han muerto personas a causa del Virus del Nilo y quizás se podrían haber evitado si hubieran actuado las entidades supramunicipales a tiempo para prevenirlo", afirma.

"Hay que trabajar para proteger a la población, y eso no lo está haciendo ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno del Estado. Cuando el mosquito llega a nuestros cascos urbanos podemos llevar a cabo medidas de contención, pero no podemos erradicar el problema desde la administración local. Se sabe científicamente cuáles son los productos que hay que usar, cuándo hay que hacerlo y dónde, que es en los arrozales y en los espacios naturales donde hay aguas estancadas. Tenemos ejemplos de actuación en otros territorios, pero, a pesar de toda esa información, estas entidades no han dado el paso adelante necesario para atajar convenientemente la situación, poniendo en juego la vida de nuestros vecinos y vecinas", sentencia por su parte el alcalde Modesto González.