Denuncian la eliminación de la pediatría en Gelves: "Obligan a las familias a desplazarse a otros municipios"

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha denunciado este miércoles el "deterioro de la sanidad pública andaluza", señalando directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "pisotear lo público para beneficiar al negocio sanitario privado". La diputada del PSOE ha realizado estas declaraciones en Gelves, acompañada por la alcaldesa del municipio, Isabel Herrera, en una comparecencia centrada en la grave situación de la atención primaria en la localidad.

Pérez ha puesto como ejemplo la eliminación del servicio de Pediatría, una decisión del Gobierno andaluz que, según ha denunciado, "obliga a las madres y padres de Gelves a desplazarse a otros municipios sin conexión directa en autobús para que sus hijos e hijas reciban atención médica". La parlamentaria ha calificado la medida de "inadmisible" y ha adelantado que el grupo socialista presentará nuevas iniciativas parlamentarias para exigir una sanidad pública digna en Gelves y en toda Andalucía.

La diputada también ha lamentado el estado actual del ambulatorio del municipio, cuyas instalaciones "son antiguas y no garantizan una atención de calidad", asegura. Según ha explicado, el Ayuntamiento de Gelves habría ofrecido a la Junta de Andalucía un terreno y un anteproyecto para la construcción de un nuevo centro de salud, "pero hasta ahora no ha habido respuesta ni avances por parte del Ejecutivo de Moreno Bonilla".

Por su parte, la alcaldesa Isabel Herrera ha recordado que desde 2018 el consistorio viene reclamando mejoras en los servicios sanitarios del municipio. “Hemos sufrido recortes en profesionales y servicios, y ahora nos han quitado derechos básicos como la Pediatría. El PP nos ha privado de derechos que ya teníamos reconocidos”, ha denunciado la regidora.

Tanto la alcaldesa como la parlamentaria han coincidido en que la falta de respuesta por parte del Gobierno andaluz demuestra "una clara falta de voluntad política" para invertir en la sanidad pública y en especial en la atención primaria de los municipios más pequeños.