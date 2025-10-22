La Junta respeta las "normas" de la Iglesia en el caso de la joven de Benacazón con síndrome de Down

Sin ánimo de entrar en enfrentamientos con la institución eclesiástica. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha mostrado este miércoles su "respeto" a las "normas" de la Iglesia católica en torno al caso de la joven de Benacazón con síndrome de Down que quiere ser madrina de bautismo, extremo que el párroco de esta localidad del Aljarafe sevillano no ha autorizado.

En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla, López ha enfatizado que desde la Junta se "respetan las normas de la Iglesia", aunque ha reconocido que "ese niño sería muy afortunado de tener a esta persona en su vida como madrina".

Como ha avanzado este periódico, una niña de este municipio quiere ser madrina de bautismo y el párroco no ha permitido esta posibilidad, al no considerarla apta. Sobre este asunto, la consejera de Inclusión Social ha apuntado que este "gesto" de ser madrina sería "bonito".

López ha defendido que las personas con síndrome de Down son "luz pura". "Cuando dan un abrazo, lo dan de verdad; cuando no quieren algo, no se esconden, lo dicen de verdad; no tienen dobleces y son los demás los que vivimos una hipocresía que en ellos no existe".