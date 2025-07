Vox pide la dimisión del concejal de Deportes de San Juan de Aznalfarache por una supuesta adjudicación irregular

La supuesta adjudicación irregular del contrato de fontanería, mantenimiento y herrería para las piscinas municipales ha sido denunciada por el grupo de Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Desde este grupo municipal consideran que hay "un presunto caso de corrupción en la gestión de contratos públicos por parte de la Delegación de Deportes, dirigida por Carlos Amado, portavoz del grupo Cambia San Juan". Este partido, junto con el PP forman la coalición de gobierno en este municipio.

El concejal de Vox, Carlos Navarro explicó que lo que ellos llaman "Caso Amado" gira en torno "a la adjudicación de servicios de fontanería, mantenimiento integral y herrería para las piscinas de verano municipales. Según consta en un informe fechado el 6 de noviembre de 2023, se solicitaron varios presupuestos sin ningún criterio de adjudicación, ya que no se iniciaba contratación administrativa”. Según Vox, "pese a no haberse iniciado procedimiento alguno de contratación, el Ayuntamiento terminó realizando una contratación definitiva por valor de 50.420 euros, importe que legalmente requiere un procedimiento de concurrencia, lo que no se llevó a cabo en ningún momento".

“Estos hechos podrían constituir una grave irregularidad administrativa, y desde Vox consideramos que más allá de las posibles responsabilidades penales que puedan dirimirse en sede judicial, existen responsabilidades políticas que deben asumirse de manera inmediata”, afirmó Navarro.

Desde el grupo municipial piden “la dimisión inmediata de Carlos Amado, quien, además de ser el responsable de la Delegación de Deportes, representa como portavoz a Cambia San Juan, un grupo político que nació con el discurso de la regeneración democrática y la transparencia. Además, desde Vox señalamos la hipocresía del PSOE y de Podemos-Izquierda Unida. Su silencio lo dice todo, porque el que calla otorga. No obstante, sabemos de sobra que la ética pública y la legalidad no son puntos fuertes para socialistas y comunistas.”