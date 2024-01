Estas son las zonas de Andalucía en las que la circulación está limitada y las multas a las que te expones

El Gobierno de España, mediante la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el 20 de mayo del mismo año, establecía la obligación para municipios de más de 50.000 habitantes de instaurar Zonas de Bajas Emisiones.

Tras varias moratorias, son varias las ciudades andaluzas que están comenzando a instaurar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que tienen que tener actualizadas de cara a junio de 2024. En la actualidad, en España existen tres tipos de Zonas de Bajas Emisiones: vigentes, en trámite o pendientes.

En el caso de Andalucía, esta medida afecta a 30 localidades, todas ellas de más de 50.000 habitantes, pero hasta el momento, sólo está instaurado en las capitales de Córdoba y Sevilla, y en localidades como Estepona o La Línea, aunque tanto Granada como Málaga planean establecerlas en fechas próximas. Por ello, hasta nueve localidades malagueñas, ocho gaditanas, cuatro sevillanas, tres almerienses, dos granadinas, dos jienenses , una cordobesa y una onubense, tendrán que adaptarse a esta Zonas de Bajas Emisiones.

Estas medias se han tomado con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire para acercarlos a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las las localidades de más de 50.000 habitantes, ya que unos valores de contaminación en el aire muy elevados pueden tener consecuencias muy graves para la salud de las personas, en especial para las que padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

De momento, no existe un régimen sancionador a las ciudades que no hayan instaurado las ZBE, a pesar de que todas las ciudades andaluzas planean instaurar sus Zonas de Bajas Emisiones de forma gradual y tienen programado avanzar en el primer trimestre de 2024.

Sevilla

La capital andaluza tiene, desde el 8 de enero, instaurada sus dos Zonas de Bajas Emisiones en La Cartuja, aunque, de momento y hasta el próximo mes de abril, es de carácter informativo y no sancionador. El horario en el que no se puede acceder a las ZBE los vehículos con acceso restringido es de 7:00 a 19.00.

Tras la instalación de las cámaras en las ZBE, el ayuntamiento de Sevilla informará a los propietarios de los vehículos diésel anteriores a 2006 y de gasolina anteriores al año 2000, de que no podrán acceder a las dos ZBE creadas en La Cartuja: Cartuja Norte y Cartuja Sur.

A partir del mes de abril el carácter informativo de las Zonas de Bajas Emisiones de la Cartuja comenzará a tener carácter sancionador y se denunciará a todos aquellos vehículos que no cuenten con una etiqueta 0, ECO, B ó C de la Dirección General de Tráfico.

Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, señalaba, a principios de enero, como objetivo prioritario de su consistorio la instauración de las Zonas Bajas Emisiones de la capital nazarí. La regidora ha fijado el primer trimestre de 2024 para su aprobación y su posterior instauración.

"Tenemos hasta final de 2024 para terminar de ejecutar los proyectos Next Generation que nos van a permitir, entre otras cosas, poder instaurar las ZBE en Granada".

También declaró que las ZBE no afectarán a los residentes ni a los vehículos de carácter comercial como los que realizan acciones de carga y descarga.

Córdoba

El ayuntamiento de Córdoba implantó en febrero de 2023 mediante la Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible las ZBE. En el caso del consistorio cordobés, el primero de instaurarlo en Andalucía, lo hizo coincidir con las Áreas de Circulación Restringidas, conocidas en la capital cordobesa como zonas ACIRE. Las ZBE cordobesas pueden tener carácter permanente o sólo contar con restricciones en ciertos días determinados, según la calidad del aire.

En el caso de Córdoba, los vehículos que pueden acceder a las ZBE son los que cuentan con una etiqueta de la DGT de 0 emisiones y ECO. Además, los ciclos, bicicletas, vehículos de movilidad personal eléctricos, los residentes, el transporte público y los vehículos relacionados con la actividad comercial. Sin embargo, los vehículos con etiquetas B y C podrán acceder al casco histórico en caso de dirigirse a un parking o a un garaje dentro de esa zona o de que cuenten con una autorización específica para ello.

Estepona

La ciudad de la Costa del Sol fue la primera localidad malagueña que instauró su Zona de Bajas Emisiones, aunque, como en todos los casos, se hizo de forma gradual. En el caso de Estepona, los vehículos sin distintivo municipal no pueden acceder a la ZBE en el horario de 8:00 a 21:00 desde el año pasado.

Este año ha entrado en vigor la Fase 1, en la que además de los vehículos sin etiqueta, tampoco podrán acceder a la ZBE los que tengan etiqueta B y no estén domiciliados en Estepona en el horario de 8:00 a 21:00. En la Fase 2, aplicada a partir de 2025 y todavía más restrictiva, no podrán acceder a la ZBE los vehículos con etiqueta B o sin distintivo y los de etiqueta C por el día.

En la última fase, conocida como 3 o 'Fase de maduración', los vehículos que tendrán el acceso restringido serán todos aquellos que no tengan las etiquetas ECO o 0, pero según recoge la propia ordenanza municipal esteponera, se revisará el proyecto-

Málaga

La Zona de Bajas Emisiones de Málaga entrará en vigor en el primer trimestre de 2024 de forma gradual. El ayuntamiento de Málaga ya tiene elaborada la ordenanza municipal de Movilidad Sostenible que regulará la ZBE malagueña.

De todas formas, la instauración de la ZBE de Málaga será de forma gradual. El primer año podrán acceder todo tipo de vehículos; ya el segundo año sólo podrán entrar los que tengan la etiqueta ambiental 0, ECO, C y B y sin etiquetas, pero que estén domiciliados en la ciudad de Málaga; ya por último, el tercer año las restricciones serán a todos aquellos vehículos que

Por último, en el tercer año podrán circular por esta zona los vehículos con etiqueta ambiental CERO, ECO y C y los que tengan la B o sin etiquetas, pero que estén acreditados en Málaga.

La Línea

En la localidad gaditana, el Parque Reina Sofía fue declarado como Zona de Bajas Emisiones en enero de 2023, aunque es un parque restringido al tráfico desde enero de 2021.

Multas

En cuanto al capítulo de sanciones, todas las ciudades tendrán que acogerse a Ley de Tráfico que entró en vigor el 21 de marzo de 2022, por lo que las multas son de 200 euros por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones con vehículos que tienen restringida la entrada.