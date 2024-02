El Ayuntamiento de Huétor Vega defiende su apuesta por la ampliación de la plantilla de Policía Local

El alcalde de Huétor Vega, Mario del Paso (PSOE), ha señalado este jueves que el Ayuntamiento de este municipio del área metropolitana de Granada ha apostado por ampliar la plantilla de la Policía Local, en una nota de prensa en la que ha desmentido las acusaciones de la portavoz municipal del PP, Elena Duque, "sobre los motivos de la suspensión de la unidad canina" de este cuerpo de seguridad.

Así, el regidor hueteño ha afirmado que, si bien la unidad canina "tuvo un buen comienzo y prestaba un servicio adecuado en su primera etapa", en los últimos años "únicamente" hacía "acto de presencia en algunos eventos como la Cabalgata de Reyes o en las Fiestas Patronales".

Del Paso ha asegurado que tanto la situación de la unidad canina como el resto de problemas relacionados con el servicio de la Policía Local "son fruto de muchos años de desorganización y desgobierno del PP" en anteriores mandatos municipales.

De este modo se ha mostrado sorprendido por las críticas del PP ya que, según ha asegurado, "los populares ya tenían decidido desmantelar la unidad canina, pero estaban esperando a que pasaran las elecciones para hacerlo, por lo que si lo critican ahora es solo por hipocresía y por intentar obtener algún rédito electoral".

Mario del Paso ha explicado que el gobierno anterior "autorizó a dos policías para que se fueran a trabajar a Salobreña en comisión de servicio". En este sentido, el alcalde de Huétor Vega se ha preguntado "cómo se atreven ahora a criticar" desde el PP que el consistorio haya "autorizado la comisión de servicio de un solo agente".

Además, el regidor ha añadido que "la plantilla no ha disminuido ya que el agente que estaba en segunda actividad ha pasado a primera actividad, por lo que no se pierden efectivos". El alcalde de Huétor Vega ha afirmado con rotundidad que el nuevo equipo de gobierno, un bipartito con IU, está trabajando "para mejorar y ampliar la Policía Local" con "la creación de una nueva plaza de oficial y dos nuevas plazas de agentes que serán realidad en poco tiempo"."Lo ocurre es que el PP espera que arreglemos en ocho meses todos los desaguisados que ellos han ido generando a lo largo de doce años de gobierno". El primer edil también ha querido salir al paso de las críticas por no haber dado respuesta a la pregunta de esta formación en el último Pleno.

En cuanto a este tema ha enfatizado que, en los dos últimos mandatos, "el PP nunca ha contestado las preguntas de la oposición en el Pleno", sino que las respondía después por escrito, así que ha dicho no entender "por qué ahora se quejan" de que también se conteste por escrito posteriormente.

Del Paso ha acusado a la portavoz popular de querer montar un espectáculo con sus preguntas, incidiendo en que "el Pleno no es ningún circo" y que por eso no le contestó a Duque.