Catástrofes: Andalucía ¿está preparada?

Un accidente de autobús, una explosión con múltiples víctimas, un maremoto o un terremoto... ¿Está Andalucía preparada para afrontar emergencias con múltiples víctimas? El director del 061 en Andalucía, Fernando Ayuso, y el doctor Carlos Álvarez Leiva, fundador de SAMU, responden afirmativamente: Andalucía está preparada para afrontar posibles catástrofes.

El doctor Javier Gutiérrez Caracuel, veterano en Urgencias hospitalarias, recuerda activaciones del plan de catástrofes, como "el derrumbe de Muebles Peralta (año 2000). Una avalancha de pacientes llegó al hospital en ambulancia o por medios propios. Las cosas se hicieron aceptablemente bien, con un sistema de triaje eficaz, aunque hubo fallecidos y lesionados graves".

Simulacros

Una catástrofe puede ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, un derrumbe en el Metro. ¿Cómo actúan los especialistas? El doctor Ayuso lo explica: "lo principal es disponer de un plan específico, en este caso del Metro, y que se haya puesto en práctica (simulacros), de modo que el personal esté familiarizado con los pasos a dar".

Los especialistas se entrenan en simulacros para afrontar estas situaciones. Este 23 de octubre se va a desarrollar un megasimulacro. El ejercicio consiste en actuar ante un incidente, que genera una explosión en instalaciones petrolíferas cerca de San Roque (Cádiz) y un incendio forestal con múltiples afectados; y casi simultáneamente, un terremoto de considerable magnitud con epicentro en Marbella (Málaga). "La mejor manera de estar preparados para cuando esto sea un escenario real, es simulándolo para que detectemos puntos de mejora", asevera Ayuso.

SOS: Modus Operandi

Tras una catástrofe impera el caos. En pocos minutos los centros coordinadores del 061 y del 112 reciben una avalancha de llamadas. Prioridad: lograr orden, en pleno caos, mediante el despliegue de equipos avanzados.

Emergencias Sanitarias-061 tiene encomendada la atención sanitaria con múltiples víctimas, y para ello cuenta con todo el equipamiento, público y privad. El Servicio 112 Emergencias Andalucía coordina a todos los que intervienen (061, Bomberos, Protección Civil, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad).

El 061 moviliza, en primer lugar, a los equipos propios libres, y progresivamente activa efectivos localizados. En caso necesario el Vehículo de Apoyo Logístico (VAL), un camión con capacidad para almacenar la estructura de un pequeño hospital (punto médico avanzado) con 50 camillas, 12 bombas de oxígenos y el material necesario.

Emergencias Sanitarias despliega en primera línea su puesto médico avanzado para atender a las víctimas in situ, en coordinación con el resto de dispositivos (rescate, seguridad, protección civil). "Existe una jerarquía claramente definida y todos los efectivos la conocen", puntualiza Ayuso. En el puesto de mando, los responsables de cada institución adoptan decisiones incluso sobre la información que debe trascender en prensa.

"La gestión de una catástrofe puede durar horas, días, semanas o meses", asevera el director del 061. En la Área de Socorro los equipos asistenciales estabilizan, tratan y clasifican continuamente a los heridos para decidir su traslado. El triaje en estas crisis contempla cuatro niveles de gravedad distinguidos por colores: negro, fallecido; rojo, muy grave; amarillo, grave; y verde, paciente con lesiones pero que puede andar y moverse.

"La evacuación ordenada de pacientes requiere clasificarlos según gravedad y dispersar para que no todos vayan al mismo centro y lo saturen", añade el responsable. Para ello se organizan norias asistenciales. Por ejemplo, se puede crear una noria de helicópteros o de ambulancias: Un vehículo llega al lugar de la catástrofe para el traslado de heridos, y seguidamente llega otro, y así sucesivamente.

Carlos Álvarez Leiva (SAMU): "Hay equipos en prealerta"

"Las prioridades en cualquier intervención críticas son siempre las mismas: Búsqueda de supervivientes, rescate, procurar seguridad, atención médica, evacuación y asistencia social. Los profesionales conocen la secuencia, van respetando los tiempos y el liderazgo de mando en cada tempo". El el doctor Álvarez Leiva explica, en estas líneas, el origen de los equipos de Emergencias Sanitarias en Andalucía:

–Fundó SAMU en 1981. ¿Puede recordar sus inicios?

-SAMU nació para cubrir un vacío que existía por la ausencia de un servicio para los pacientes graves antes de llegar al hospital (accidentes, patologías críticas). Buscamos un servicio que diera a los pacientes otra oportunidad para sobrevivir.

–¿Su proyecto personal?

–Un proyecto personal y profesional en el que he invertido toda mi vida. Me he formado y he formado a muchos profesionales para mantener una cultura médica nueva e imprescindible.

–¿Cómo se avanza?

–La mayor aportación de SAMU ha sido la creación de una cultura prehospitalaria que ha permitido formar a profesionales médicos, enfermeros y técnicos que se han especializado en salvar vidas; la aparición de UVI móviles y la generación de los servicios de emergencia metropolitanos (061).

–¿Catástrofes con particpación del SAMU?

–SAMU ha participado en múltiples crisis en todos los continentes. El balance más importante es haber desarrollado una cultura de humanitarismo activo y participativo, acercando la ayuda humanitaria. Ahora disponemos de equipos humanos y materiales prealertados con capacidades logísticas para una intervención inmediata.

–¿Asignaturas pendientes?

–La atención psicosocial en toda su extensión, atención a mayores, prevención de suicidios, drogadicción; y concienciar de los elevadísmos costos del sistema sanitario para que hagan un uso responsable.

Atención psicológica

La atención psicológica inmediata a las víctimas es clave en una catástrofe. El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental cuenta con Grupos de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla creados para dar una pronta respuesta, previa activación del Servicio 112 Andalucía.

En los últimos años, el GIPED ha protagonizado cerca de 90 actuaciones donde se incluye cerca de 50 intervenciones en emergencias activadas por el Servicio 112 de la Junta de Andalucía.

Estos grupos de psicólogos clínicos participan en simulacros y acciones formativas para actualizar conocimientos y herramientas en materias como la gestión emocional, entrenamiento, técnicas de control de ansiedad, primeros auxilios psicológicos o duelos.

Las intervenciones más recientes de GIPED activadas por el 112: asistencia en el atropello múltiple en Cádiz y el fallecimiento de joven cordobés en Sevilla en octubre de 2023.

Por su parte, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental cuenta con el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC), que también es activado por el Servicio 112.

Red de hospitales

Los hospitales se adaptan para atender a los heridos con cambios en la organización hospitalaria habitual y se transforman, como también pasaría con la Atención Primaria de la zona. Todos trabajarían para solventar la crisis.

Los hospitales andaluces tienen capacidad para trabajar en red, a través de una "malla de recursos móviles que amortigua cualquier desproporción en pocas horas", añade el doctor Álvarez Leiva.

Con aspiración a la mejora continua, los planes de contingencia debe ser revisados de manera continua, así como los recursos materiales y las infraestructuras. Entre las asignaturas pendientes destaca por ejemplo, la falta de personal en uno de los puntos de referencia, el Hospital de Traumatología Virgen del Rocío de Sevilla, donde sólo dos médicos adjuntos permanecen de guardia en la puerta.

"Habría que analizar la posibilidad de un retén de médicos localizados en las Urgencias Hospitalarias, y recuperar la heliosuperficie en el complejo Virgen del Rocío. El tiempo es oro para el paciente crítico”, asevera el doctor Gutiérrez Caracuel, al señalar otro punto de mejora: "Las trabas arquitectónicas que impiden un drenaje rápido de pacientes críticos conforme vayan llegando las UVI móviles". Se trata contar con los recursos necesarios para aplicar el concepto Scoop and run, que literalmente se traduce en ‘cargar y ejecutar’; es decir, trasladar a un paciente a un hospital lo más rápido posible.