'El Día de Córdoba' presenta en Málaga la Fiesta de los Patios a toda Andalucía

Córdoba ha presentado este jueves sus Patios desde Málaga a toda Andalucía. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha desplazado hasta la ciudad malacitana para dar a conocer junto a la directora de El Día de Córdoba, Raquel Montenegro, la Guía de Patios 2024, un manual que supone la 20 edición de esta publicación que edita el Grupo Joly. El acto, en el que ha estado presente el director general del Grupo Joly, Tomás Valiente, y en el que también ha participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha desarrollado en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País.

El primero en intervenir ha sido el director de Málaga Hoy, Antonio Méndez, quien ha destacado que la Fiesta de los Patios de Córdoba, “es un evento que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” y que el concurso municipal de Patios que Córdoba vive hasta el próximo 12 de mayo, “se viene realizando en la ciudad cordobesa desde 1921”, además de dar las gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País por ceder su sede para la presentación, “un inmueble que está catalogado como monumento nacional desde hace más de un siglo y que es un importante centro cultural de Málaga”.

El director de Málaga Hoy ha insistido en que uno de los potenciales que tiene Córdoba a la hora de visitarla es que tiene cuatro Patrimonios de la Humanidad: la Mezquita-Catedral, el Casco Histórico, los Patios y el yacimiento arqueológico de Medina Azahara. Además de añadir que Málaga es una especie de patio de segunda clase para Córdoba por la cantidad de cordobeses que la visitan turísticamente durante todo el año.

Antonio Méndez ha cedido la palabra a Raquel Montenegro, quien ha destacado que el Concurso de Patios nació hace más de un siglo, en sus inicios estuvo ligado a las Cruces de Mayo y después de forma independiente. “Esta Fiesta de los Patios fue evolucionando y haciéndose cada vez más conocida, alcanzando un punto culminante cuando en 2012 la Unesco le concedió la calificación de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, ha añadido. La directora de El Día ha subrayado que este concurso es una forma de realzar la tradición cordobesa de los patios centrales en las casas de vecinos, “vergeles en el interior de los inmuebles que se convertían en espacio de convivencia familiar y vecinal generación tras generación. Una parte importante de la esencia de Córdoba que se ha convertido en una de sus imágenes más reconocibles de la ciudad”.

Montenegro ha añadido que, tras esa declaración, hoy son muchísimos los visitantes que, no solo durante el Mayo Festivo, quieren conocer esa parte de la vida de Córdoba que se muestra en sus Patios. “Para ayudarles nació hace ya dos décadas esta publicación en la que se recogen datos básicos de los recintosque participan en el concurso municipal. Son 52 este año y también de otra decena de espacios que se abren al público en mayo. Recopilamos información histórica, curiosidades, rutas y todos los datos necesarios para el que llega, en edición bilingüe en inglés, pensando en el elevado número de turistas internacionales que visitan Córdoba”, ha sentenciado.

Igualmente, ha aprovechado para poner en valor la figura de los cuidadores y propietarios de los Patios. “Desde fuera muchas veces se desconoce que los patios que se visitan son de casas particulares, cuyos propietarios se esfuerzan durante todo el año en cuidarlos y con mucha generosidad abren las puertas de sus casas, de su vida, a miles de desconocidos cada año. Esos cuidadores son el alma de los patios, y si el visitante está dispuesto a escuchar le explicarán cuál es su planta favorita, cuál se la regaló un amigo o cómo se vivía hace años en los patios. Ese patrimonio humano, ese valor de lo colectivo que pervive en esos vergeles interiores, es la verdadera riqueza de estos espacios y es a lo que también nos asomamos enesta publicación”, ha defendido.

Igualmente ha destacado que este año la Guía incluye también los Patios, Rejas y Rincones singulares del concurso de la Diputación Provincial de Córdoba, y también fiestas como las de la Virgen de Araceli de Lucena o las Calles en Flor de Cañete de las Torres, o la riqueza de los patios de bodega de Montilla. “El objetivo es que aquel que llega atraído por la fama de los Patios de Córdoba tenga acceso a la información del mes de mayo en toda la provincia”, ha incidido. Además, ha destacado que la Guía se puede consultar en todas las webs de los periódicos del Grupo Joly.

“En esta ocasión hemos querido presentar nuestra Guía en la provincia vecina, Málaga, con la que tantos nexos de unión tenemos, entre ellos la posibilidad de potenciar una oferta turística conjunta. Y sin duda a los vecinos de Málaga les puede interesar acercarse a conocer nuestros Patios. La Guía está disponible no obstante para todos los andaluces gracias al apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía”, ha concluido.

Tras ella ha tomado la palabra al alcalde de Córdoba, quien ha insistido en que para los cordobeses, hablar de Córdoba en mayo, “es justo eso, llamar a la tradición por su nombre. Es evocar la identidad forjada a lo largo de siglos de historia y que ha cautivado a generaciones de cordobeses y visitantes con un encanto único. La guía que hoy se presenta recoge parte de esa tradición que es el mayo cordobés: los Patios de Córdoba", ha sentenciado.

Bellido también ha ensalzado el papel de los cuidadores y propietarios destacando que se trata de una festividad que se ha convertido en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad gracias al patrimonio humano. "A los cuidadores y propietarios que llevan toda la vida cuidando estos recintos y abriendo las puertas de sus casas para que todos disfrutemos de ellas", ha recalcado. El regidor ha insistido en que cada patio es un recorrido único, un reflejo de no sólo quienes lo habitan, sino también quienes lo visitan. "Un viaje emocional y sentimental que, desde el Grupo Joly, a través de El Día de Córdoba, está plasmado en la Guía de los Patios. Porque divulgar la historia de los Patios es tan importante como ponerlos en valor", ha defendido.

Bellido ha añadido que son muchos los turistas que se trasladan a Córdoba para disfrutar de nuestro mayo, "y Málaga, ha tenido un gran papel en ello ya que sois la puerta de entrada al turismo en nuestra ciudad, gracias a vuestro papel como centro turístico internacional. Sois el puente que conecta Andalucía con el mundo". Finalmente ha animado a los presentes y a toda Andalucía a "que, si aún no lo habéis hecho, os dejéis seducir por la belleza y la tradición de nuestros Patios".

Finalmente ha sido el turno de Francisco de la Torre, quien ha defendido que Córdoba y Málaga "son dos ciudades muy amigables entre ellas, muy unidas, que hemos conectado desde siempre, al igual que las provincias de Córdoba y de Málaga; nosotros reconocemos en Córdoba esa capitalidad histórica del Califato, como capital histórica del Valle del Guadalquivir", ha añadido. De la Torre ha insistido en que se alegra mucho de que el Grupo Joly "haya venido aquí a Málaga, de la mano de El Día de Córdoba, para hablar de los Patios, que en Córdoba tienen ese papel tan importante de articulación de la convivencia de vecinos, porque es muy importante que haya espacios de convivencia en nuestras ciudades".

El regidor ha destacado que Málaga también tiene sus patios y también sus corralones, como se les ha denominado históricamente, ha explicado, "pero reconocemos a los Patios de Córdoba, que han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad". De la Torre también ha destacado los otros tres Patrimonios de la Humanidad que tiene Córdoba, además de los más de mil kilómetros cuadrados que tiene la Sierra de Córdoba. "Córdoba y Málaga son dos ciudades que se atraen entre sí, que son complementarias, algo que se irá fortaleciendo dentro de esa alianza turística que existe entre las distintas capitales de Andalucía, un turismo que además de patrimonial, es de naturaleza", ha defendido, para destacar que Córdoba es "un nudo logístico y estratégico dentro de Andalucía".

Para concluir, el alcalde de Málaga ha deseado que la edición de la Fiesta de los Patios de Córdoba 2024 sea un gran éxito, "una Fiesta que cada año recibe más de un millón de visitas". "La clave de un país como España o una comunidad como Andalucía es el conocimiento mutuo y el reconocimiento de los valores y los atractivos que no son los nuestros. No tenemos que ser localistas y pensar que solo vale lo nuestro; tenemos que tener muy claro que lo que le vaya bien al de al lado me viene bien a mí y viceversa. Tenemos que tener una visión global conjunta y abierta en el horizonte, algo que me parece fundamental en Andalucía, en Europa y en el mundo", ha puntualizado.