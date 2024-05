La policía local Lola Tejero, de Sevilla al Capitolio

Lola Tejero ha sido la cara visible de la Policía Local de Sevilla en la Police Week o Semana de la Policía en Washington. Junto con otros nueve agentes de otros municipios españoles, esta mujer ha participado en los actos de homenaje y ofrendas a los caídos, celebrados a escasos metros del Capitolio y presididos por el presidente de EEUU, Joe Biden. Tejero es la primera mujer que entró en la Policía Local de Sevilla. Ya está jubilada pero sigue representando al cuerpo al que pertenece, como hizo hace dos años cuando desfiló por la Quinta Avenida de Nueva York durante el Día de la Hispanidad.

"Ha sido una experiencia genial, muy bonita y satisfactoria. Es la segunda vez que vengo a Washington y me ha impactado igual que la primera vez. Es una ciudad con unas inmensas zonas verdes, con casas victorianas y en la que llama la atención la limpieza. No te encuentras ni una colilla ni un papel tirado en el suelo. A todo esto hay que unirle la amabilidad de la gente y la buena organización del evento, ¿Quién me iba a decir que iba a tener a un presidente de EEUU frente a mí?", explicó la policía local sevillana.

No llegó a saludar a Biden porque éste se marchó antes de que terminara el evento. "Es un acto muy solemne y precioso. Entre todos los que estábamos allí había entre 40.000 y 50.000 policías de muchas ciudades del mundo", apuntó la agente. Durante toda la semana hubo una zona específica para los agentes, con bares y restaurantes y tiendas de artículos relacionados con la Policía. "Nos hicieron una enorme cantidad de regalos. En cuanto decíamos que éramos de España nos trataban con mucha simpatía".

La expedición española estaba formada por ocho policías locales y un ertzaina, además de familiares, amigos y algún otro policía que no participó. El evento lo organiza la Orden Fraternal de la Policía (FOP) y en el viaje ha colaborado la Asociación Internacional de Policía (IPA). Una de las experiencias que más ha gustado a la agente sevillana fue la visita al Capitolio. "He alucinado viendo todos los rincones del Capitolio. Y hemos tenido a dos policías americanos todo el rato con nosotros".

También dice que le impactó mucho el despliegue de seguridad, y "de qué forma tan meticulosa y tan perfecta trabaja el servicio del presidente, con los francotiradores rodeando el sitio". Especialmente emocionante fue la unidad que mostraron todos los policías en el momento en el que sonó el himno nacional de EEUU. "Y a mí se me pusieron los vellos de punta cuando hicimos el pasillo a los policías que iban a ser condecorados, así como a los familiares de los fallecidos. Vi a compañeros que iban en silla de ruedas, o con graves lesiones sufridas en acto de servicio. Fue muy impresionante ver a las viudas de los compañeros que han perdido la vida, con hijos pequeños, o a padres policía que habían perdido a sus hijos, también policías".