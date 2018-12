David Duke, ex líder del Ku Klux Klan, felicita a Vox en Twitter

Vox sigue recibiendo felicitaciones por sus resultados en las elecciones andaluzas, en las que ha conseguido 12 escaños. Si pocas horas después de conocerse el espectacular ascenso del partido de Santiago Abascal su líder recibía los elogios de la presidenta del Frente Nacional francés (ahora llamado Agrupación Nacional) Marine Le Pen, ahora llega otro aplauso, esta vez del otro lado del Atlántico.

El ex líder del Ku Klux Klan David Duke ha dicho en Twitter que el triunfo de Vox en Andalucía significa "el fin del régimen socialista y muestra que el cambio es posible". "La Reconquista", añade Duke, "comienza en las tierras andaluzas y se extenderá por el resto de España".

🔴🗳️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime 🇪🇸 #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain 📣 #AndalucíaPorEspaña https://t.co/qF4R2PA5e3