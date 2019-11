Díaz, Griñán y Montero eluden la declaración en la comisión de la Faffe

Las comparecencias de la comisión de investigación sobre la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) comienzan contaminadas por la campaña electoral. Sólo Manuel Chaves acudirá mañana al Parlamento, después de que Susana Díaz, José Antonio Griñán y María Jesús Montero hayan excusado su ausencia en una investigación parlamentaria marcada por las acusaciones de “electoralismo” desde la izquierda.

La mayoría que dirige la Cámara –PP, Ciudadanos y Vox– colocó las declaraciones de los últimos tres ex presidentes socialistas y la ministra de Hacienda a menos de 72 horas de la apertura de las urnas. El PSOE amagó con acudir a la Junta Electoral, pero se limitó a presentar un escrito, el pasado lunes, para solicitar el traslado de las comparecencias.

No ha hecho falta que el Parlamento admita la petición socialista para que el inicio de las comparecencias vaya a quedar descafeinado. Manuel Chaves será el único de los cuatro que hoy acudirá a la Cámara. Ni Susana Díaz ni José Antonio Griñán han recibido la notificación para acudir a declarar, según han confirmado ellos mismos.

El ex presidente ha enviado un escrito al legislativo para explicar que no tiene el documento que solicita su presencia, mientras que su sucesora lo ha comunicado. La actual secretaria general del PSOE y líder de la oposición ha explicado que no acudirá a declarar hasta que le llegue el manosaedo requerimiento.

En el caso de Díaz se produjo una polémica con la recepción del documento. Tras negarse a recogerlo Rodrigo Sánchez Haro, en calidad de secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, el propio presidente de la comisión, Enrique Moreno, se dirigió a Díaz por teléfono para comunicarle la notificación. No está claro dónde se envió el requerimiento físico que no ha recibido la ex presidenta socialista. Desde el grupo del PSOE en el Parlamento no dieron información al respecto ni sobre la posibilidad de que Díaz no declare en la comisión. Fue ella misma quien lo comunicó a última hora de la tarde a la presidencia del organo del legislativo andaluz.

María Jesús Montero, que sí tiene el requerimiento en su poder, envió un escrito a última hora de este miércoles para excusarse. Lo hizo aludiendo a un informe del Consejo de Estado –que ya usó Fátima Báñez cuando era titular de Empleo para la comisión de los cursos de formación–, pero también esgrime autos judiciales que defienden que una ministra no debe comparecer ante una asamblea regional, sino ante el Congreso de los Diputados. Mañana, Montero tiene previsto estar en un debate organizado por La Sexta.

El caso de Manuel Chaves es similar al de María Jesús Montero, pero al no contar con una argumentación legal para el rechazo, el ex presidente podría enfrentarse al delito de desobediencia si no acude a declarar.

El escrito que no tendrá ningún efecto es que presentó el lunes el PSOE después de que la Mesa no lo haya tenido en cuenta. En el documento, el portavoz socialista, José Fiscal, alude a una potestad de la presidenta de la Cámara para trasladar las comparecencias más allá de la campaña electoral.

Las razones son variadas, pero se centran en el conflicto con la campaña. Hay que recordar que el calendario del Parlamento se modificó cuando se convocaron las generales para que el Pleno previsto inicialmente para esta semana no se celebrase para no interferir con la semana previa a los comicios.

Fuentes del PSOE explicaron que no optaron por llevar el asunto a la Junta Electoral. Según su lectura, era imposible que el órgano que arbitra la campaña del 10-N parase estas comparecencias por un conflicto entre el poder judicial y el poder legislativo, representado por el Parlamento y la propia comisión de investigación. Lo que sí denunciaron ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla es la retransmisión de las comparecencias de mañana y pasado en los medios públicos de RTVA.

Según explicó Fiscal, están a favor de la divulgación mediática de las declaraciones, pero no de que se haga en los últimos dos días de campaña. El órgano abordó ayer la petición del PSOE, pero al cierre de esta edición no había emitido una resolución.

Las comparecencias se retomarán el viernes. Les toca el turno a los ex consejeros Javier Carnero, José Sánchez Maldonado, Antonio Ramírez de Arellano y al dueño del prostíbulo, donde se hicieron los pagos con dinero público que destaparon el escándalo de la Faffe.