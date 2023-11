Escolares de Alcalá de Guadaíra participan en jornadas de sensibilización hacia las personas con discapacidad

Escolares de Alcalá de Guadaíra participan en un proyecto de sensibilización hacia las personas con discapacidad mediante charlas sobre accesibilidad universal, que promueven la empatía y el respeto hacia todas las personas, y con actividades de deporte inclusivo que permiten de forma divertida concienciarse y ponerse en el lugar de los demás.

Este jueves, la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (COCEMFE Sevilla), con su presidente al frente, Juan José Lara Ortiz, han visitado los CEIP Antonio Machado, Concepción Vázquez, Federico García Lorca, y Antonio Rodríguez Almodóvar.

En este último centro han contado con la presencia de los concejales de Educación, Pablo Chain, y de Salud, José Manuel Palomo, quienes han destacado "la importancia de la actividad" y han puntualizado "los beneficios de concienciación sobre la inclusión desde temprana edad para una mejor convivencia en sociedad, valores que desde los menores se difunden a través de las familias al resto de la comunidad".

Por otro lado, han resaltado "el compromiso municipal por seguir trabajando en la accesibilidad, no sólo urbana, sino en todos los ámbitos posibles".

En las charlas se han explicado conceptos no sólo sobre movilidad, sino de accesibilidad universal --física, visual, auditiva, cognitiva, entre otros--, en cuanto a la importancia de las barreras arquitectónicas, los pictogramas y las señales acústicas, que "no sólo sirven a las personas con discapacidad, sino a cualquier individuo --personas mayores, con una lesión temporal, familias con cochecitos, niños o extranjeros que no hablen el idioma-- para poder integrarse mejor y realizar su vida diaria".

En este sentido, se ha reforzado "el respeto por las normativas para no entorpecer los medios que facilitan la vida a las personas que necesitan de unas condiciones específicas, como no aparcar en plazas reservadas, pasos de peatones, o invadir las aceras impidiendo el paso".

Asimismo, se ha tratado otro tema "de gran importancia" para los jóvenes, la prevención de accidentes, los efectos del alcohol o estupefacientes, o las conductas imprudentes que pueden ocasionar lesiones graves. En este punto, se ha ofrecido información sobre sus consecuencias, desde el proceso de hospitalización, a la nueva vida con una lesión permanente en la que habitualmente ni las viviendas ni las calles se adaptan totalmente, según han explicado desde el Ayuntamiento alcalareño."Como refuerzo hacia la empatía, de forma divertida, los patios de los centros se han llenado de sillas de ruedas para practicar deporte inclusivo", han subrayado. En esta línea, han expuesto que "el deporte se ha destacado en las charlas como una herramienta de empoderamiento y fuerza de vida para muchas personas con discapacidad a las que esta condición no les impide lograr sus metas y ser ejemplos se superación y felicidad para el resto de la sociedad".