Espadas ve al PSOE-A "completamente unido" y reitera su intención de ser candidato en 2026

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reiterado este viernes que tiene “la intención” de repetir como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía y ha defendido que el PSOE-A “está completamente unido” en torno a "un proyecto para generar una alternativa y confianza a los andaluces en 2026".

Así lo ha asegurado el líder del PSOE-A en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha indicado que "cuando llegue el momento de la elección, de las candidaturas, el partido lo ratificará como debe ser". Espadas ha asegurado que no se puede "arrogar ni sustituir la decisión de los órganos” de su formación ", pero sí dejó claro que su “objetivo es trabajar por Andalucía”, por lo que quiso “cerrar páginas” y “evitar especulaciones” sobre una posible salida “a otro sitio”. "Los que me conocen saben que, cuando me dedico a algo y me comprometo, lo hago hasta el final, y eso es lo que quiero que todo el mundo tenga claro", ha añadido.

Preguntado por la "existencia de un grupo crítico" en el seno de la formación que lidera, en alusión a la denominada Plataforma Reconstrucción PSOE-A, apoyada por el que en 2021 fuera candidato a las primarias a la candidatura socialista a la Junta Luis Ángel Hierro, Espadas ha destacado que el PSOE-A celebró el pasado viernes una reunión de su Comité Director -máximo órgano entre congresos-, que aglutina a "más de 400 personas", y en ella "no hubo ninguna intervención que fuese en un tono de ruptura o de planteamiento de una dirección alternativa".

"Ni siquiera se citó la palabra congreso extraordinario", ha remarcado el secretario general del PSOE-A para añadir a continuación que "lo que no se puede hacer es que, cuando en un órgano no se interviene para plantear ninguna cuestión que genere una interpretación diferente, legítima, de una crítica, alguien, con nombre y apellido, una persona, un militante socialista, que perfectamente puede estar en desacuerdo con la dirección, lo plantee y la opinión pública crea que hay un movimiento crítico".

Sin citar a Hierro, Espadas ha comentado que "lo único que este señor ha conseguido en muchos meses de trabajo fue hacer una videoconferencia y que hubiera en torno a 40 personas de toda Andalucía que estuvieran conectadas para escucharle", y "eso no es un movimiento crítico", sino "una persona que opina de forma diferente" y a la que "respeta".

En esa línea, Juan Espadas ha defendido que el PSOE "en este momento está completamente unido con un proyecto para generar una alternativa y confianza a los andaluces en 2026", al tiempo que ha indicado que "si hay cualquier problema o cualquier discusión" dentro de la formación, se dirimirá "en los órganos internos del partido", pero eso "ahora mismo no existe, y estamos centrados en trabajar", según ha recalcado.

Pide a Moreno que deje de enredar y ejecute las obras hídricas

Sobre al sequía, Espadas ha ofrecido su “colaboración” al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para luchar contra la sequía, aunque le ha reclamado que “no enrede y asuma también una parte de su responsabilidad por una gestión", ya que no se están ejecutando las obras necesarias y urgentes.

El dirigente socialista ha señalado que el problema que hay en Andalucía es que se ejecuta "sólo la mitad del presupuesto que tiene en este momento el Gobierno andaluz" en materia de agua. "Yo no quiero polemizar y máxime en un momento en el que lo que necesitamos es estar unidos y coordinar esfuerzos con el Gobierno de España, sobre todo, para obras de emergencia", ha indicado el dirigente socialista, para quien hay "una mala gestión y una mala planificación en los últimos cinco años" de la Junta, a la que ha cogido el "toro" porque no se han planificado las obras al ritmo que se deberían haber llevado.

Para Espadas, ahora en lo que hay que pensar son en obras de emergencia para el suministro de agua, y muchas de las cosas que está anunciando Moreno, por ejemplo las desaladoras, no se pondrían en marcha antes de, "como mínimo, dos años o dos años y medio", con lo que no se resuelve el suministro inmediato.

Espadas ha señalado que su partido está de acuerdo con que lleguen cuantos "más recursos y fondos europeos mejor a Andalucía" y, de hecho, están llegando a España y a la comunidad y se ejecutan para agua en cantidades importantes. A su juicio, la cuestión es que Moreno "lo plantea en términos de no nos ayudan, no vienen fondos y por tanto voy allí (a Bruselas) y los pido", y ha recurrido a solicitar un Fondo de Solidaridad de la UE que está pensado "para situaciones muy diferentes a una sequía estructural como la que tenemos en Andalucía".

Respaldo a los agricultores

De otro lado, Juan Espadas ha mostrado el respaldo absoluto a los agricultores, apuntando que es "absolutamente injustificable" lo que está ocurriendo con sus productos y el trato que están recibiendo los transportistas en la frontera o en las carreteras francesas.

Ha recalcado que "no se justifica" y, evidentemente, el Gobierno central lo que ha hecho estos días "es respaldar, apoyar y hablar con el Gobierno francés" para que estos hechos dejen de producirse.

El líder socialista ha defendido que los agricultores españoles "trabajan con las mismas reglas de juego" y ponen en el mercado productos de la máxima calidad, porque las normas en la Unión Europea son iguales para todos.