Espadas recuerda que el SAS lleva tres años adjudicando conciertos sin concursos públicos

El líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, apoya la necesidad de un plan de choque para aliviar las listas de esperas del SAS, pero se pregunta si el Gobierno andaluz ha tirado la toalla al sacar a concurso dos convenios que suman 734 millones de euros para derivar pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas al sector privado. Espadas ha solicitado al Gobierno que dé a conocer las listas de espera que desea reducir y ha lamentado que éste sea primer concurso público que se aprueba para dar conciertos. Según el socialista, al menos, desde marzo de 2021 se debían haber realizado por concurso y no de otro modo, que juzga opaco. Las pruebas diagnósticas costarán 201 millones; el resto es para las intervenciones quirúrgicas.

Espadas ha reconocido este lunes que es , sobre "evidente que Andalucía necesita un plan de choque en materia de sanidad", aunque de igual forma se ha preguntado "si hemos decidido que la sanidad pública ya no es capaz de dar más respuesta y ahora le traspasamos los recursos públicos a la sanidad privada para que dé respuesta a los usuarios y a los pacientes". En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de reunirse con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, Espadas se ha reafirmado en el argumento de "por qué no invertimos una parte al menos de esos setecientos y pico millones en la sanidad pública para que sea capaz de dar respuesta a las listas de espera".

"Es evidente que la gente no puede seguir esperando meses y meses para pruebas diagnósticas y para cuestiones que van directamente a su vida o la ponen en peligro", ha proseguido razonando el líder socialista, quien ha precisado que "nosotros siempre vamos a apoyar cualquier plan de choque que reduzca las listas de espera". Ha querido reivindicar la trayectoria de su partido de denuncia sobre la gestión sanitaria para apuntar que "llevamos meses diciendo a todo el que nos quería oír lo que todo el mundo sabe: las listas de espera están disparadas". Sobre ese problema y contrarrestarlo con el anuncio de un plan de choque a través de un concierto con entidades privadas con un macrocontrato de 39 lotes cuyo valor es de 533,33 millones, ha indicado que "es una falta de seriedad, en vez de decir cuáles son las listas", mientras que ha afeado al Gobierno andaluz "decir que vamos a arreglar un problema que todavía no han reconocido, ni en sede parlamentaria ni en ninguna otra parte".

Espadas, quien ha vinculado ese anuncio de un macrocontrato de 533,33 millones de euros "ante la no publicación de las listas de espera en Andalucía", ha proseguido pronunciándose para indicar que "me parece una falta de respeto a los andaluces que no se hayan publicado", antes de indicar que "sí me consta que ya se han enviado al Gobierno de España y al Ministerio", de lo que ha colegido que "por tanto se están ocultando en vez de explicar y contar cuáles son esas listas de espera" y de las que ha indicado que "son bastante gruesas".

El secretario general del PSOE-A ha dejado flotando otra pregunta sobre el ambiente como es "por qué llevamos tres años adjudicando a dedo a la sanidad privada sin esos concursos o macro concursos como los que ahora se anuncian", antes de plantear que "esto como mínimo merece una explicación sólida", mientras ha expresado sus dudas por si "ya hemos renunciado a un modelo de sanidad pública universal, gratuito, potente y hemos decidido tirar la toalla y simplemente destinar esa ingente cantidad de recursos a la sanidad privada".

"Mientras tanto, no se están cubriendo vacantes, los quirófanos están cerrados por las tardes y hay muchísimas necesidades de la sanidad pública que no se están cumpliendo, no se están cubriendo", ha planteado Espadas en su relato, antes de insistir en que "una explicación merecen los andaluces".