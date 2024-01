Espadas asegura que "Andalucía está peor que España en todos los indicadores"

"El Gobierno de Juanma Moreno no tiene una política económica". Es el diagnóstico que esta mañana ha hecho el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, tras dar a conocer los datos del Observatorio Económico y Social de Andalucía, una iniciativa del PSOE de Andalucía que pretende estudiar la evolución social, económica y financiera de Andalucía y que entre sus conclusiones destaca que "si bien es cierto que la situación en España ha mejorado, Andalucía ocupa el vagón de cola en todos los indicadores que se analicen". A juicio del dirigente socialista "Andalucía no ha sabido aprovechar el viento de cola que ha significado el crecimiento de la economía española" de la que ha recibido "más fondos que nunca". El resumen de la comparecencia de esta mañana: "Andalucía mejora, pero menos que el resto de España".

Después de una descripción de los principales sectores económicos en Andalucía, hecha por el responsable económico del partido y presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, Gaspar Llanes, Juan Espadas se ha detenido en analizar la contribución de las medidas adoptadas desde la Junta de Andalucía, al crecimiento experimentado por la economía española, de la que el partido que la sustenta "vota sistemáticamente en contra de todas las medidas que se adoptan pese a ser el más beneficiado de todas ellas, ya que ha recibido más recursos que nunca. Es entonces cuando podemos analizar si mejora o no esos indicadores y la respuesta es un no rotundo".

El diagnóstico que se hace desde el PSOE andaluz es que "la política económica del Gobierno de Juanma Moreno, sencillamente no existe. De lo único que habla cada vez que le preguntamos en el Parlamento es de la simplificación administrativa". Para el secretario general de los socialistas "Andalucía no mejora en ninguno de los sectores productivos que se quieran analizar" y únicamente "el de servicios es el que presenta unas cifras más positivas, por lo que hay una situación de dependencia total del mismo". Ni la construcción sostenible, ni la industria, ni el sector primario tienen a juicio de Espadas, "un balance positivo en la gestión que se hace desde Andalucía y el colmo es ir, por ejemplo a Huelva a bendecir unas instalaciones de hidrógeno verde cuando no ha hecho absolutamente nada por conseguirlas. Eso sí que lo hace bien, el apropiarse de medidas ajenas".

En lo que sí se ha detenido Espadas ha sido en lo único que a su juicio tiene una política fiscal diferenciada como es "el bajar los impuestos a los que más tienen". A su entender "se presume de haber atraído más inversiones que nunca, pero no para crear tejido productivo, o más puestos de trabajo, sino para pagar menos impuestos que en otras comunidades". Todo ello dibuja un panorama de "crecimiento, pero claramente por debajo de la media, con lo cual nos alejamos de la convergencia con el resto de España" y sobre todo "porque los niveles de ejecución de algunas de las partidas son francamente bajos, con lo que se pierde competitividad".

Además, todo ello lleva a "un deterioro de los servicios públicos que tiene en materia de salud su máxima expresión" y ello es debido a "una falta de inversión en la sanidad pública y una falta de gestión absoluta. por un lado se gasta más en el sector privado que no sirve para hacer bajar las listas de espera, como se ha podido comprobar" y se "eliminan decisiones valientes que se tomaron en su momento como el el gasto farmacéutico, que es un auténtico desastre".

Previamente, Gaspar Llanes, había expuesto unas conclusiones que, en resumen, apuntalan lo señalado por Espadas en el sentido de que "la situación de los efectos positivos de la economía española, no se ve acompañada por políticas de impulso por parte de la Junta. Andalucía se beneficia del impulso global, pero no es una locomotora ni en lo económico, ni en lo social, sino que avanza a tirones y a dos velocidades en el furgón de cola de España".

Varios son los aspectos que, a juicio, confirman esta idea, como son "el menor crecimiento del PIB per cápita, el crecimiento por debajo de la media española y, sobre todo, los enormes desequilibrios que se producen por la ausencia de medidas concretas y de ejecución de las inversiones" y que "suponen un mayor paro que el conjunto nacional y especialmente un desajuste entre la productividad que es del 90% de la media española y los salarios que llegan apenas al 80%".