Espadas pide un acuerdo bilateral con el Gobierno central para los regadíos de Doñana

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, considera que el PP se ha vuelto a equivocar con la nueva proposición de Ley para regular los regadíos del entorno de Doñana y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "deje la soberbia" y llegue a un acuerdo bilateral con el Gobierno para solucionar el problema.

En declaraciones en La Puebla de Guzmán (Huelva), ha señalado que la opinión del PSOE andaluz respecto de la situación que atraviesan algunos agricultores del entorno de Doñana es "clara": "Siempre hemos reconocido que había un problema que había que ponerse a resolver en el territorio y, por tanto, no hemos negado la evidencia de la necesidad de un debate y de la búsqueda de un consenso para resolverlo".

Espadas entiende que la cuestión es cómo se aborda la resolución del problema y ahí es donde discrepan con el PP: "Ellos lo que han hecho tanto el año pasado por estas mismas fechas como ahora es usar una herramienta electoral para captar votos en el territorio; nosotros lo que queremos es resolver los problemas que tiene el territorio y por eso entendemos que el Gobierno de Juanma Moreno debería dar la cara y plantear una propuesta de solución del problema de forma acordada con el Gobierno de España", ha dicho.

Considera que "si las dos administraciones no están en esto no se va a resolver el problema, ya que la solución no llega de manera unilateral llevando una proposición de Ley al Parlamento; se lo dijimos hace un año y se lo hemos vuelto a decir ahora, nosotros hemos brindado nuestra disposición a buscar ese acuerdo que hay que buscarlo con una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía".

Ahí, ha subrayado, "va a estar el PSOE, en la búsqueda de soluciones a los problemas de los agricultores, pero soluciones que sean desde el acuerdo no desde el conflicto, porque el conflicto lo único que no genera es una debilidad tremenda frente a la Unión Europea que entiende que no debe haberlos en relación con el agua y la agricultura en esa zona al verlos como un peligro para el ecosistema de Doñana y para a la imagen de los productos de la zona y eso no lo debemos permitir".

Por ello, ha apelado a la responsabilidad de Moreno para que se siente con el Gobierno de España y "busque ese acuerdo que técnica y jurídicamente es posible, pero requiere de menos soberbia y menos unilateralidad y mucha más disposición al diálogo y al acuerdo".

"Parece que la voluntad de diálogo del consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco e incluso de Moreno en algunas declaraciones se ha esfumado y yo le pido que vuelvan al sentido común y a la responsabilidad y se sienten con el Gobierno de España porque me parece que es lo que está esperando la gente en el territorio, soluciones no simplemente iniciativas para conseguir votos dentro de unas elecciones", ha concluido.