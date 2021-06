Férriz avanza un "efecto Espadas" para desalojar al Gobierno del cambio de San Telmo

Ángeles Férriz se ha estrenado como portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía anunciado la llegada de un "efecto [Juan] Espadas", en referencia al cambio de liderazgo que se está pergeñando todavía en el PSOE regional. La diputada jiennense, en su primer intercambio con Juanma Moreno, ha augurado que la llegada del alcalde de Sevilla a la dirección de su partido supondrá la salida del Gobierno del cambio de San Telmo.

"El efecto Espadas ha venido para quedarse y va a terminar con un alcalde en la Presidencia de la Junta", ha reiterado Férriz al final de su primera sesión de control al jefe del Ejecutivo. A la espera de saber si la flamante portavoz del PSOE en la Cámara tiene dotes adivinatorias, este jueves sí se ha dejado notar un cierto "efecto Espadas" en los patios y salones de la sede del legislativo.

Empezó pronto, antes de que Férriz y Moreno hicieran aparición por el plenario, cuando el ex portavoz Mario Jiménez se cruzó algunas maldades con el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. "Me alegro de verle por aquí otra vez. Se confirma que en política se puede morir y resucitar varias veces", le dijo portavoz del Gobierno al diputado onubense, que le contestó, mordaz, "uno no estaba muerto, estaba de parranda". Luego tuvo tiempo de bromear al respecto con Bendodo y Juan Marín, que conversaban en el patio poco antes del inicio de la sesión de control.

De forma extraordinaria, el intercambio quincenal entre Moreno y los portavoces fue puntual, como el mismo presidente destacó antes de entrar en la vieja iglesia que aloja al hemiciclo. El motivo era una versión corpórea ese efecto Espadas, una reunión con el líder de facto del PSOE andaluz para abordar la agenda pactista avanzada por el propio alcalde sevillano y que Férriz se ha encargado de desgranar en su intervención en el Pleno. "Se abre un nuevo tiempo. Se va a encontrar usted seriedad y capacidad de diálogo, pero también nos vamos a emplear a fondo en defender intereses de Andalucía", ha dicho la portavoz.

Esta mano tendida que venía anticipando el PSOE y cuyo éxito se conocerá después de la reunión entre Espadas y Moreno también ha tenido sus efectos en la oposición. El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha pedido que las disposición anunciada por los socialistas sea "sincera", lo que permitiría un movimiento en el equilibrio de fuerzas que ha regido la legislatura hasta el momento. Si el acercamiento entre PSOE y PP cristaliza, algo que no es descartable, Vox puede perder gran parte de su influencia, lo que explica las críticas que el portavoz de la formación de extrema derecha, Manuel Gavira, viene dedicando a Espadas y a la decisión de Moreno de reunirse con él poco después de convertirse en el principal referente del PSOE andaluz. "Están afilando el cuchillo, no los deje rearmarse", aconsejó el diputado gaditano en su interpelación a Moreno.

Férriz no ha negado los augurios de Gavira y ha afirmado que el PSOE del que ahora es portavoz es "el de siempre, pero más fuerte que nunca". "Elija altura de miras y colaboración con la principal fuerza política", ha reclamado la jiennense, que ha contrapuesto su oferta con el "chantaje" que, a su juicio, ejerce Vox con las exigencias de un adelanto electoral que en San Telmo insisten en rechazar. "El camino se hace andando", contestó en su segunda intervención Juanma Moreno ante un plenario en el que también se vio ese "efecto Espadas", ya que los escaños ocupados en la bancada socialista estaban ocupados, en su mayoría por los miembros del grupo parlamentario que han apoyado al regidor hispalense en las primarias.

Desde el grupo socialista explican que la ausencia de la antigua dirección tiene que ver con la reducción del aforo del hemiciclo por el Covid. Y de fondo, la ausencia más llamativa, aunque esperada, la de una Susana Díaz que todavía no aclara cómo se concretará la sucesión con Espadas y a la que en la sesión de control dedicaron buenas palabras tanto Ángeles Férriz, como la portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto, y el propio presidente Juanma Moreno, en cuyo entorno están convencidos de que en la batalla de la moderación que hoy ha caracterizado a la oposición del PSOE, el presidente "tiene mucho que ganar"