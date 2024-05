Fuenlabrada (Madrid) critica la "obsesión del PP" por abrir un centro de menores: "Actúa desde la prepotencia"

Creen que este equipamiento, ubicado en un polígono, no garantiza la integración de los menores

El Gobierno local de Fuenlabrada, que lidera Javier Ayala (PSOE), considera que el visto bueno del Ejecutivo regional al inicio de obras en La Cantueña para su reconversión en un centro de menores en la ciudad "muestra la obsesión del Gobierno del PP por poner en marcha este equipamiento en Fuenlabrada". "Intentarán hacerlo cueste lo que cueste", aseguran.

Fuentes municipales creen que al Ejecutivo regional no le "interesa dar soluciones realistas a la acogida de menores de manera conjunta con los Ayuntamientos", y le acusa de "prescindir de la lealtad entre instituciones, del diálogo y de la colaboración entre administraciones". "Actúan desde la prepotencia", han afirmado.

En este sentido, el Ayuntamiento de Fuenlabrada considera que la Administración regional pondrá"en marcha de manera unilateral" este equipamiento que, a su juicio, "incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley de servicios sociales puesto que no garantiza la efectiva integración de los menores".

Las mismas fuentes han recordado que el pasado 3 de mayo el Ayuntamiento de Fuenlabrada inició el expediente de reversión del espacio de La Cantueña, cedido por la ciudad hace más de 20 años a la Comunidad de Madrid con el objetivo de establecer en el mismo un centro de difusión ambiental, por considerar que la decisión del Ejecutivo regional "incumple de manera flagrante el acuerdo por el que el Ayuntamiento cedió dichos suelos".

En concreto, el expendiente de reversión alegaba que la finalidad prevista inicialmente no se adecúa a la pretensión actual de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, activa la posibilidad de dejar sin efecto el convenio."Consideramos que ese espacio es de la ciudad de Fuenlabrada por lo que la Comunidad debe cuidarse mucho de invertir dinero de todos los madrileños en dicho espacio", alegan.

CIUDAD SOLIDARIA, PERO "NO DE ESTA MANERA"

Fuenlabrada recuerda que "es una ciudad solidaria y de acogida de personas de otras nacionalidades", abierta a sentarse con los responsables de la Comunidad de Madrid para "hablar de cómo atender a los menores no acompañados mediante programas de acogida e integración"."El modelo de la Comunidad de Madrid, que consiste en meter centenares de menores en un espacio ubicado en medio de la nada y junto a un polígono industrial, no es el nuestro. Con ese modelo, los principios de igualdad, equidad, no discriminación, singularidad y solidaridad que establece la propia ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid resultan de imposible cumplimiento. Estamos convencidos de que es necesario atender a estos jóvenes, pero no de esa manera", zanja el Gobierno municipal.