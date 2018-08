El Gobierno andaluz inicia el curso con la duda del Presupuesto

El Gobierno andaluz retoma este martes sus actividades después de las vacaciones estivales, con una reunión del consejo de gobierno en el que se analizará un informe sobre la situación de los centros de la Junta que alojan a los menores inmigrantes. No se esperan grandes cambios al inicio del curso político ni, como se creía antes del verano, una apertura con convocatoria de elecciones anticipadas. El Gobierno de Susana Díaz y su aliado, Ciudadanos, están dispuestos a pactar el Presupuesto de 2019, aunque las negociaciones entre ambos partidos sigue muy condicionada por las cuentas nacionales. De éstas depende que la Junta pueda contar con 850 millones de euros más. Aunque el clima político es de brisa, el Parlamento tiene que decidir el 12 de septiembre si crea una comisión de investigación sobre la Faffe, la fundación extinta de la Consejería de Empleo.

El Parlamento debe decidir el 12 de septiembre si hay comisión de investigación de la Faffe

El PP registró la solicitud de una creación de una comisión de investigación sobre esta fundación cuyo gerente gastó 15.000 euros en un prostíbulo de Sevilla. Ciudadanos, que apoyaría la comisión, quiere, sin embargo, que el objeto de la investigación no sea la fundación por completo, desde su inicio hacia su extensión, porque de ella ya se ha tratado en otra comisión, en la de los cursos de formación. Por eso, los naranjas quieren que los trabajos se centren en el uso de las tarjetas, el método empleado para realizar los pagos en el burdel.

Del Presupuesto nacional depende que la Junta tenga 850 millones de euros más en 2019

Podemos puede terminar apoyando la comisión, y eso sí supondría una alteración en el calendario político del Gobierno andaluz. Las elecciones autonómicas deben ser convocadas, como máximo, a finales de marzo, pero es posible que la fecha sufra alguna alteración. Se pueden adelantar a febrero, o a noviembre de 2018, pero no más. La agenda del consejo de gobierno de este martes es de pura normalidad.

Además de analizar el informe sobre los menores inmigrantes en centros de la Junta, se aprobará un plan de ayudas sociales para los barrios más marginales de Andalucía. Durante este verano, los centros de menores han pasado por períodos de saturación debido a la llegada de inmigrantes no acompañados. Éstos pasan a ser tutelados por la Junta, pero el Gobierno central no envía más dinero para ello. Y Andalucía tampoco ha logrado la solidaridad de otras comunidades autónomas, que se negaron en una reunión de julio a repartir a estos menores. La presidenta Susana Díaz se ha quejado de ello al Gobierno central, pero no ha encontrado más respuestas.

Presupuesto

PSOE y Ciudadanos aún no han comenzado a negociar los Presupuestos, y es posible que esto se retrase, como poco, hasta finales de septiembre. El problema no es otro que el de la situación nacional. La senda de déficit quedó tumbada en el Congreso, y su aprobación iban a suponer 350 millones de euros más para la Junta en forma de desajuste entre ingresos y gastos. Pero es que, además, el propio Presupuesto de 2019 supondrán otros 500 millones por la vía de los ingresos, de tal modo que el Gobierno andaluz tendrá 850 millones de euros más si hay cuentas a nivel nacional. No es que todo esté condicionado a ello, pero casi.

Por eso, no hay cita prevista entre el líder de Ciudadanos, Juan Marín, y el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano. Están a la espera de saber si se aprobará la senda de déficit. Ciudadanos quiere que la Junta apruebe una nueva bajada del tramo autonómico del IRPF, pero eso no va a ser posible. Marín sostiene que se trata de una línea roja, aunque el Gobierno andaluz sostiene que encontrarán otros márgenes.

En lo que no parece dispuesto a ceder Ciudadanos es en la eliminación de los aforamientos de los parlamentarios andaluces. Se trata de uno de los puntos del acuerdo de investidura de Susana Díaz, pero hasta ahora el PSOE se ha escudado en que, a nivel nacional, esto no se ha reformado. Ciudadanos quiere presentar en el Parlamento una proposición de ley, pero el Gobierno la tiene bloqueada. Con independencia de la voluntad de Juan Marín, a nivel nacional, Ciudadanos no quiere ceder ante el PSOE andaluz por asuntos que están recogidos en el acuerdo de investidura. Este desencuentro sí podría significar la ruptura de la alianza parlamentaria. Si se escenifica, podría ser un buen argumento para la convocatoria de las elecciones autonómicas.

Convocatoria electoral

Susana Díaz no tiene decidida la fecha de la convocatoria. A partir de septiembre, la cuestión se resolverá en función de los Presupuestos y de los sondeos electorales, aunque al PSOE le va ahora bastante bien, tanto a nivel andaluz como nacional. No hay ninguna encuesta que no le dé como ganador, y las relaciones con Ciudadanos podrían seguir después de los comicios. No parece que Susana Díaz tenga problemas de investidura si los números entre socialistas y Ciudadanos vuelven a sumar.

El otro escenario de cambio en Andalucía sería que PP y Ciudadanos sumasen más que los partidos de izquierdas, incluido el PSOE. Pero los electorados de uno y otro partido están muy relacionados, no parece que Ciudadanos pueda subir de modo notorio gracias antiguos votantes socialistas. Más bien parece que su caladero está, de modo contrario, entre los votantes tradicionales del PP.

A inicio de curso, los tres partidos ya cuentan con candidatos. Falta la coalición entre IU y Podemos, que debe decidir entre Teresa Rodríguez o Antonio Maíllo. Esto se resolverá en las urnas en una votación entre afiliados de ambas siglas. Cabe la posibilidad, también, de que se pacte una codirección con un candidato independiente.