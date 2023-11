El Gobierno andaluz defenderá "donde haga falta" a los andaluces de los "agravios" provocados por Pedro Sánchez

La Junta de Andalucía será "inflexible" ante el "clima de quebrantamiento de la convivencia" que considera que está propiciando el Gobierno central en las negociaciones que mantiene con los nacionalistas sobre la amnistía, y defenderá los intereses generales "donde haga falta" ante "los agravios", ha asegurado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández- Pacheco.

Al término del Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco ha lamentado la situación política "que está viviendo" España y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico observa con "mucha preocupación" el clima de "quebrantamiento de la convivencia" propiciado por las "decisiones políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, el portavoz ha asegurado que estas "decisiones políticas vienen a institucionalizar la desigualdad entre españoles y suponen un claro agravio para territorios como Andalucía", al tiempo que ha insistido en que serán "inflexibles" ante la situación que se está produciendo y ha anunciado que desde Andalucía se va a defender "la igualdad de todos los españoles y los derechos de todos los andaluces".

Cuestionado sobre si la Junta aceptará la quita de parte de la deuda como han acordado PSOE y ERC en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, Fernández-Pacheco ha reiterado que el Gobierno andaluz no puede estar de acuerdo en que se condone la deuda a Cataluña "porque es lo que le interesa" al líder socialista y, sin embargo, no se hable de la "infrafinanciación" que sufren comunidades como Andalucía "desde hace muchísimo tiempo".

En este sentido, el portavoz del Gobierno andaluz ha señalado que el debate de la financiación debe ser abordado en los "organismos" oportunos y ha asegurado no entender que se planteen "soluciones ad hoc" ahora que "le interesa" a Pedro Sánchez para continuar en La Moncloa. "Asistimos a una serie de claudicaciones por parte del Gobierno en funciones con respecto a los partidos independentistas con los que aspira a sacar adelante la investidura, no porque sean buenos, sean justos o formen parte del programa con el que se presentó a las elecciones generales sino porque es lo que le exigen aquellos que tienen que garantizarle el sillón de La Moncloa", ha señalado el portavoz.

Fernández-Pacheco ha insistido en que no es que la Junta esté o no de acuerdo con la condonación sino con que la política financiera o la política fiscal de España "obedezca sencilla y llanamente al interés particular de unos señores independentistas que Pedro Sánchez necesita para gobernar".