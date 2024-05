El Gobierno destaca la excavación de las fosas de Osuna para la recuperación de la historia frente al "olvido"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado del subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado este miércoles junto con la alcaldesa de Osuna (Sevilla), Rosario Andújar, los trabajos de exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil en el cementerio de esta localidad, enmarcados en el proyecto 'Osuna recuerda', una investigación dirigida por la Universidad hispalense para la recuperación de la memoria histórica.

Todos ellos han comprobado los trabajos y avances de este proyecto, que comenzó en 2022 y que ha conseguido, hasta el momento, localizar cuatro fosas comunes colindantes al campo santo ursaonense, de las que dos han sido excavadas, con un total de 49 víctimas recuperadas y en proceso de identificación. Actualmente se está trabajando en una tercera fosa, de la que se han exhumado de momento once cuerpos. La cuarta fosa, localizada este año, ha sido hasta ahora protegida y dejada en reserva para su posterior excavación.

Este proyecto, subvencionado con 489.000 euros, de los que 319.000 euros son aportados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, está financiado por el Gobierno, la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla, con la colaboración del Ayuntamiento de Osuna y la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

El delegado del Gobierno, que ha felicitado a la directora del proyecto, la investigadora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla Oliva Rodríguez, ha recordado que el artículo 8 de la Ley de Memoria Democrática establece hoy, 8 de mayo, como día de homenaje a los exiliados republicanos de la Guerra Civil española, "que tuvieron que abandonar sus hogares y su tierra por la imposición de las políticas ultraderechistas de la dictadura franquista, pero también es un momento para recordar a todos aquellos que no lograron hacerlo por ser asesinados simplemente por pensar de forma distinta o por rencillas"."No podemos permitir que la historia se repita, no debemos olvidar que la igualdad de derechos nos hace más libres, más grandes como sociedad y más demócratas y que desde el respeto absoluto a nuestra Constitución y a los Derechos Humanos avanzamos hacia un futuro donde tenemos cabida todos siempre que respetemos las reglas de un debate limpio", ha afirmado Pedro Fernández."Precisamente estamos aquí para recordar lo que no queremos volver a vivir, lo que no se debe repetir porque fueron muchos hombres, mujeres y jóvenes quienes perdieron su vida para que hoy podamos vivir en libertad", ha sentenciado.