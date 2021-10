Inmaculada Nieto enmienda la imagen de moderación de Juanma Moreno

Inmaculada Nieto no cree que Juanma Moreno sea moderado. La portavoz de Unidas Podemos en Andalucía sabe que parte del éxito del presidente de la Junta tiene que ver con ese papel institucional al que tan bien se ha amoldado el líder del PP andaluz. Este miércoles, durante su intercambio con el jefe del Ejecutivo andaluz durante el debate del estado de la comunidad, Nieto ha afeado ciertos apelativos utilizados por portavoces populares que "enfangan la arena política".

"Que no lo diga usted no lo convierte en moderado", ha espetado Nieto desde la tribuna del Parlamento, al tiempo que ha acusado a Moreno de "promover" ese tipo de perfiles más duros mientras se reserva para sí un tono más suave. "Dígaselo al señor [Elías] Bendodo", ha dicho la dirigente de IU, que ha centrado su crítica al Gobierno andaluz en la "arcadia feliz" de "cifras históricas" que, en su opinión, practica el equipo de Moreno. "Esa grandilocuencia no se ve reflejada en gran parte de Andalucía", ha insistido.

En el tono pausado que la caracteriza, Nieto ha cargado contra la gestión sanitaria del presidente y ha abordado la polémica de los despidos de los sanitarios de refuerzo contratados para atajar el Covid. No se ha centrado en los despidos, sino en la "precariedad" que, ha asegurado, tendrán los 12.000 que se quedarán. "Los han renovado seis meses y otras comunidades les ofrecen dos años de contrato", ha dicho Nieto.

En su segunda intervención, la política gaditana ha retomado la situación sanitaria, pero en un paralelismo con el final de la pasada legislatura cuando y, sin citar al Gobierno socialista de Susana Díaz, ha advertido al presidente de la Junta de los riesgos que corre si "ignoran" el descontento social de sindicatos sanitarios, trabajadores del servicio de emergencias 112 o bomberos del infoca. "Miren qué decían las encuestas", ha insistido, en alusión al otoño de 2018, cuando ninguna encuesta pronosticó, salvo en la última semana de campaña, que la mayoría del Parlamento la iban a tener PP, Ciudadanos y Vox.