Javier Goñi: "Andalucía es clave para liderar la revolución verde"

Javier Goñi, CEO de Fertiberia, patrocinador del desayuno-coloquio 'La sostenibilidad como palanca de desarrollo económico y social' organizado por el Grupo Joly en el hotel Barceló Renacimiento de Sevilla ha destacado el impulso de Andalucía dentro de su compañía, ya que en esta región Fertiberia tiene "la mayor potencia en términos de capital humano y de capacidades de producción: en total, hablamos de más de 300 empleos directos de alta cualificación y otros 300 indirectos".

Por ello, Goñi ha explicado que Andalucía "tiene un papel protagonista en la doble transformación -industrial y biotecnológica- que está experimentado el Grupo Fertiberia" para ofrecer soluciones nutricionales gracias a una agricultura más eficiente y sostenible. "Andalucía es clave para liderar esta revolución", ha asegurado.

En lo referente a la transformación industrial, el CEO de Fertiberia ha revelado que la compañía se centra en la sustitución del "gas natural por el hidrógeno verde" como materia prima para producir amoniaco con los que se desarrollan sus fertilizantes. En este punto, ha destacado la planta de la compañía en Palos de la Frontera, que forma parte del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, y donde se impulsa un proyecto de 400MW en electrolisis que también prevé el uso de biogás y convertirá a Andalucía en una referencia internacional del amoniaco verde.

Por lo que respecta a la revolución biotecnológica, Goñi ha explicado la importancia del Centro de Tecnologías Agroambientales de Sevilla, que utiliza herramientas digitales y Big Data para analizar el suelo y fabricar productos a medida del cultivo.

Con todo ello, Goñi ha comentado que "la revolución del hidrógeno verde y la biotecnología en la agriculturaya está en marcha en nuestra alianza con Heineken (con sus proveedores andaluces de cebadacervecera); en nuestra alianza con Grupo Gallo (con sus proveedores andaluces de trigo duro);o en nuestra alianza con una compañía líder en cultivos de invernadero como es la almeriensePrimaflor".

Por último, el CEO de Fertiberia ha reforzado la idea de que Fertiberia tiene "la vocación de seguir creciendo e invirtiendo en Andalucía, y en nuestro papel de pioneros en el hidrógeno verde y la biotecnología, queremos ser aliados para la descarbonización de la industria; y también cooperar en el crecimiento y desarrollo de una agricultura andaluza de última generación, tecnificada en todos sus niveles, que siga siendo ejemplo internacional de calidad y sostenibilidad".