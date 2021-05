Juan Espadas abre las primarias de PSOE-A en Granada: “Somos la candidatura de la unidad”

Con la banda sonora del Bienvenidos de Miguel Ríos de fondo, tuneado por algunos en el estribillo con un “a los hijos del socialismo”, ha aparecido en el paseo del Salón de Granada el alcalde de Sevilla y candidato a la Secretaría General del PSOE-A, Juan Espadas, con las mangas de camisa arremangadas como hacen los políticos en campaña. “Arrancamos la campaña con una idea principal, lo que hoy comienza en Granada es el proceso que llevará al PSOE a volver a gobernar en Andalucía”. En un acto sencillo pero medido al milímetro, que ha contado con una 'cabeza caliente' para su retransmisión, Espadas ha cuidado cada detalle, incluyendo la música de Dire Straits en su aparición, un guiño 'viejoven' a los militantes. Incluso ha confesado que en el camino ha estado escuchando la música de La Misión, una melodía perfecta para dar serenidad y equilibrar el espíritu. Otra cosa es su utilización en la película de Jean Jaques Annaud, que comienza con el misionero de la nueva fe crucificado en una cruz en un río, una de las imágenes más poderosas de un mártir en la historia del cine.

Cómo no, no se ha olvidado de citar a Lorca en Granada. “La esperanza más terrible es la esperanza perdida”, por lo que ha abogado por "recuperar la ilusión” en un momento en el que “las encuestas dan grandes resultados a otros partidos”. Ante eso tres principios: “Unidad, cambio sin miedo y capacidad para gobernar”. “Esta va ser la candidatura que haga la crítica del 2 de diciembre”, ha dicho en referencia a la noche electoral de las últimas elecciones andaluzas en la que los socialistas perdieron la Junta pese a ganar los comicios. “Somos la candidatura de la unidad, otros han empezado la campaña hablando de enfrentamiento, pero la unidad no es una opción, es una obligación”, y ha señalado que contará con Susana Díaz para la unidad del partido. “Aquí no sobra nadie, cabemos todos”, ha recalcado. “Vivimos un momento difícil para la sociedad, los socialistas no damos la espalda a la realidad y para eso estoy, para que el PSOE vuelva ser lo que fuimos”, ha dicho remedando el himno de Andalucía.

De nuevo con un doble mensaje, en clave interna y al Gobierno de la Junta, ha señalado que la comunidad autónoma ha de tener "una voz de peso en la política nacional" como la tuvo, ha agregado, "en otro momento", a la par que ha criticado al Gobierno de Juanma Moreno que esté "exclusivamente pensando en confrontar".

n Espadas ha afeado a Moreno que no tenga "estrategia ni proyecto", frente a lo cual ha abogado por que el PSOE-A trabaje "desde el territorio" y de "abajo arriba" en "cuáles son los proyectos transformadores que tiene que contener el proyecto de los socialistas". En su opinión, la Junta está "exclusivamente pensando en confrontar" y, en semanas en que otras comunidades firmaban convenios con el Gobierno central para la transferencia de fondos para la ayuda a sectores afectados por la crisis, ha ejercido antes el "desgaste" que un trabajo por la "recuperación".

Según Espadas, es una "deslealtad institucional" que ha llevado a que Andalucía sea la comunidad número 13 en firmar un acuerdo de estas características con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

También ha incidido en que quiere convertir por primera vez el Gobierno de la Junta en un proyecto municipalista, “esto no va de saludar a los alcaldes y alcaldesas, eso no lo hicimos muy bien y ahora es el momento porque la derecha no cree en el municipalismo”, ha señalado mientras se caía el cartel de atrás. “Es el viento del cambio”, ha bromeado.

Ha recordado que su trayectoria profesional comenzó en Granada con un curso de política medioambiental. “Esto es un compromiso desde entonces y me siento más responsable que nunca de lo que hemos conseguido en esta tierra y de lo que vamos a conseguir en el futuro”.

Y en el quién es quién en las sillas instaladas en el Paseo del Salón, han estado, entre otros, Miguel Ángel Vázquez, que ente otros cargos fue portavoz del Gobierno de la Junta en tiempos de Susana Díaz. Con una nutrida representación de todas las provincias, también han acudido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, el secretario de Organización de Juventudes Socialistas, Ricardo Rosas, además de los secretarios generales del PSOE en Granada -Pepe Entrena, Jaén -Francisco Reyes- y Cádiz -Irene García-, además de la secretaria de Organización del PSOE de Córdoba, Rafaela Crispín o el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín.

En el caso de Pepe Entrena, máximo responsable de los socialistas granadinos y anfitrión en el acto, no ha querido hacer ostentación de su apoyo a Espadas y se ha sentado en segunda fila, justo detrás del alcalde de Sevilla. Otra sorpresa en el patio de butacas ha sido la presencia de Teresa Jiménez, vicepresidenta del Parlamento andaluz y uno de los cargos que se suponen que están por la continuidad.

Pero Espadas, tras preguntar dónde se encontraba, le ha hecho levantarse para recibir el aplauso de los presentes. “Es un ejemplo, todo el mundo reconoce que ha trabajado para la unidad del partido, y eso es lo que yo quiero hacer”, ha señalado.

Para abrir el acto el equipo de Espadas ha elegido a la militante granadina María Arnedo, que se ha definido como “mujer, socialista y socialista” y ha recalcado que “hace falta un nuevo modelo de liderazgo que no se aleje de las bases”.

También ha intervenido como ‘telonero’ Paco Herrera, catedrático de Computación de la UGR, con el que, tras el mensaje feminista de Arnedo, el equipo de Espadas ha querido dar una imagen de la apuesta por la innovación de su candidatura.

Y como representante de la juventud se ha subido al estrado Paqui Fernández, concejal en el Ayuntamiento de Armilla, una agrupación clave en la provincia de Granada, que ha señalado que el partido necesita caras nuevas. “Lo más peligroso es el miedo al cambio, el miedo paraliza y los socialistas siempre hemos liderado todos los grandes cambios en este país”, ha señalado.