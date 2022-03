Juanma Moreno marca distancias con el acuerdo de Gobierno de PP y Vox en Castilla y León

"Lo que ocurra en una comunidad no tiene por qué ocurrir en otra". Con esta frase Juanma Moreno ha intentado poner distancia con el acuerdo que PP y Vox han cerrado en Castilla y León y que permitirá que la formación de Santiago Abascal entre en un Ejecutivo por primera vez. El presidente de la Junta ha defendido, tras el Pleno del Parlamento, que la "realidad sociológica" de cada territorio es distinta y que el PP es un partido "descentralizado", por lo que cada barón territorial puede decidir su política de pactos.

Moreno ha comparecido tras la sesión de control para valorar el acuerdo cerrado por Alfonso Fernández Mañueco, que tendrá un vicepresidente y tres consejeros de Vox en su Ejecutivo. La independencia que el dirigente castellanoleonés ha tenido para cerrar su acuerdo es la misma a la que aspira Juanma Moreno, ha admitido. No obstante, su principal objetivo es lograr "una mayoría suficiente" que le permita gobernar "en solitario". "Castilla y León es Castilla y León y Andalucía es Andalucía", ha dicho el presidente de la Junta durante la sesión de control, una frase que ha repetido después en su valoración del acuerdo de su compañero castellanoleonés.

El dirigente popular ha recordado que "no estamos en momento electoral", lo que hace pensar que cualquier posibilidad de un adelanto electoral queda descartada y las andaluzas están mucho más cerca de celebrarse cuando tocan, en otoño. El presidente, con este argumento, ha eludido pronunciarse sobre si, en caso de necesitarlo, dejaría entrar a Vox en su Gobierno. Durante la sesión de control, la portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, le ha hecho la pregunta en dos ocasiones, lo que anticipa que los socialistas aprovecharán el acuerdo en Castilla y León para intentar erosionar a Juanma Moreno.

En San Telmo están confiados en que Moreno no necesitará a Vox para gobernar, ya que esperan que las encuestas que le conceden entre 48 y 50 escaños al PP se hagan realidad. "No tenemos una bola de cristal" explican fuentes cercanas al Gobierno andaluz que, a mismo tiempo, recuerdan que Juanma Moreno tiene "líneas rojas infranqueables" que están marcadas por el Estatuto de Autonomía que Vox critica abiertamente. De hecho, en su intercambio con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, el presidente de la Junta ha ironizado al afirmar que "cómo va a ser fuerte un Gobierno de Vox" si no cree en la autonomía.