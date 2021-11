Juanma Moreno acusa a Vox de "traición al cambio" andaluz

Andalucía se acostó sin Presupuestos, pero se levantó con una nueva ley del Suelo, aprobada gracias a los votos de Vox y la abstención del PSOE. Algo se habrá hecho mal en la negociación de las cuentas públicas de 2022 cuando la oposición se compromete con una norma tan polémica a priori como la urbanística, pero hay una certeza: Juanma Moreno, el presidente del Gobierno del cambio, ha perdido a uno de sus dos socios de su investidura, aquellos que le votaron en enero de 2019. En un duro cruce de acusaciones con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, Juanma Moreno le ha afeado que haya "traicionado el cambio", a la vez que le ha tachado de "falta de autonomía", porque "ni usted ni su grupo toman decisiones, lo hacen a 600 kilómetros de aquí y eso lleva a cometer grandes errores".

En su interpelación al presidente, Manuel Gavira ha empleado términos duros. Más aún que el día anterior. Por ejemplo, le ha dicho a Juanma Moreno que era un político "desahuciado" en el PP, que se salvó por los resultados del 2 de diciembre de 2018 y porque Vox, junto a Ciudadanos, le otorgó una mayoría de la que carecía. El PSOE fue, en aquella ocasión, el partido más votado. "Usted -le dijo Gaviera a Moreno- tiene dos opciones, o seguir con su socio moribundo, el que considera una estupidez que haya Presupuestos, o dar las voz a los andaluces".

Ésta es la decisión a la que Vox desea llevar al presidente, aunque de momento no lo ha conseguido. El Gobierno ha encajado un duro golpe con el rechazo del Presupuesto, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, está abatido, pero Juanma Moreno esperará a comprobar si la inestabilidad se ha convertido en bloqueo. Si el Parlamento rechazase los decretos que deben adecuar el actual Presupuesto, prorrogado, a la realidad de 2022, Moreno convocará las elecciones. Y será una competición dura.

Hace tiempo que la dirección nacional de Vox apostó por nuevas elecciones en Andalucía. Abascal necesita quitarse en amargo sabor de las elecciones de Madrid. Por eso, agravó su discurso comprensivo con el Gobierno del PP y de Ciudadanos, cambió de portavoz por otro más mordaz y fue rompiendo amarradas. Pero, a la vez, Vox se está preparando para la campaña, para mostrarse ante el electorado de derechas como el único partido real de ese espectro, el que no lo esconde. Tanto, que acusa al PP de seguir con las mismas políticas que el PSOE. "Le han comprado todo a la izquierda: el género, la memoria, el globalismo y el uso torticero de los medios de comunicación", le ha reprochado Gavira a Moreno.

Pero Juanma Moreno le ha recordado a Vox que hay "sectores productivos", posiblemente patronales, cercanas a ambos partidos de derecha, que no le van a perdonar al partido de Abascal que haya dejado a Andalucía sin Presupuestos. "No se fíe de los cafeteros, señor Gavira", le dijo en relación a las posturas de los más incondicionales. Hace tiempo que Vox comenzó a trabajarse sectores rurales cercanos al PP y otros donde los populares no habían llegado nunca. Esta estrategia y la candidatura de Macarena Olona complica la victoria holgada que busca el PP.

Andalucía ha entrado en un tiempo de incertidumbre. Hasta la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, que pasa por ser de las voces más sosegadas de la Cámara, le recomendó a Moreno que acabé de hacer cábalas con las perspectivas electorales, que convoque si lo considera, pero le recordó algo: cuando Susana Díaz convocó a las urnas y cuando Arenas se presentó por última vez, ambos candidatos tenían mejores encuestas que Moreno.

La sesión de control al presidente de la Junta ha venido precedido de una anomalía. El Parlamento no ha podido aprobar una declaración institucional contra la violencia de género porque Vox no la vota. Ante ello, todos los parlamentarios han salido a la calle a recordar a las mujeres asesinadas por la violencia machista. Después, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, le ha afeado que el PP haya "blanqueado" a Vox durante esta legislatura, a lo que Moreno ha contestado con otra acusación: es el PSOE el que hace "pinza" con Vox. "Aquí no hay Presupuesto -le ha contestado Férriz- porque no han querido, vuelvan con las propuestas que ha hecho el PSOE y le aprobaremos el Presupuesto".

Juanma Moreno apostilló: "Lo último que nos quedaba por ver era al PSOE abriendo camino con Vox". La campaña ha comenzado.