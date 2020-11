La Junta se plantea adelantar los cierres pero no el confinamiento

El Gobierno andaluz no se plantea solicitar al central un confinamiento domiciliario por el momento. En el caso de que los contagios siguiesen en expansión y las hospitalizaciones, disparadas, la Junta adoptaría nuevas restricciones, que irían desde la hora del toque de queda actual a las 23:00 horas y del cierre de la restauración a las 22:30 horas, hacia horarios vespertinos. Los cinco días que han transcurrido desde que se aprobasen las nuevas restricciones en 449 no permiten apreciar si las medidas han servido.

Esta es la posición de la Junta de Andalucía, que el presidente, Juanma Moreno, expresó este martes en Antena 3. A diferencia de otras comunidades, como la de Castila y León y Asturias, no ha solicitado el confinamiento de los ciudadanos en sus casas. El Gobierno central, además, prefiere esperara al 9 de noviembre, cuando concluye el actual estado de alarma, ya que el encierro en las casas no está contemplado en el actual decreto. Lo que sí puede hacer la Junta de Andalucía es adelantar el toque de queda una hora, a las 22:00 horas, o imponer restricciones a la hostelería, que es el sector más castigado por la pandemia.

La portavoz del Gobierno central, la ministra María Jesús Montero, lo explicó después del Consejo de Ministros: hay que esperar para valorar las medidas adoptadas hace unos días, aunque aprecia que las comunidades autónomas están implementando otras restricciones que sí le permite el actual decreto

En Antena 3, Juanma Moreno ha asegurado que "por ahora" no se plantea el confinamiento domiciliario y ha explicado que es el "último recurso" debido a su impacto económico. Antes baraja otras medidas, como prohibir la movilidad y algunas actividades económicas desde horas más tempranas. Ha señalado que Granada, a pesar del cierre perimetral y de las medidas restrictivas de movilidad y del toque de queda nocturno, tiene una cifras "alarmantes de aumento" de contagios por coronavirus y tampoco evoluciona bien Jaén, donde, junto con Sevilla, la Junta implantó desde el pasado viernes cierres, entre otras limitaciones.

el 9 de noviembre decae el toque de queda, recogido en el estado de alarma decretado por el Gobierno, por lo que la Junta se da de margen hasta esa fecha para decidir, en función de la evolución y de si las medidas ya adoptadas surten efectos, aplicar otras más restrictivas o, en el caso de que "haya luces en el horizonte", mantenerlas más tiempo. El decreto de alarma que se activa desde ese día deja en manos de las comunidades la decisión de prolongar el toque de queda.

Aunque "no se descarta ningún escenario", Juanma Moreno insistió en el que el confinamiento domiciliario es el "último recurso" porque se infringe un "duro castigo" económico a sectores de la hostelería, del turismo y de la cultura, entre otros y, en este sentido, ha indicado que la tasa de paro en Andalucía superaría ampliamente el treinta por ciento de la población activa, por lo que ha reiterado que es la "última opción".

No obstante, Moreno ha admitido que se están "agotando los recursos" para frenar los contagios, si bien ha explicado que otras opciones son adelantar a horas más tempranas las restricciones de movilidad y el cierre de la hostelería, que ahora tiene la obligación de cerrar a las 22:30 horas.

Para el presidente de la Junta de Andalucía es "incomprensible" que el Gobierno de la nación haya decretado un amplio estado de alarma hasta mayo y no haya previsto el escenario del confinamiento domiciliario, en el que las comunidades autónomas no tienen competencias, por lo que le ha recomendado que tenga ya previsto esa opción porque, "si hay que cerrar, que se cierre cuanto antes para salvar la Navidad". En este sentido, Juanma Moreno ha advertido de que si "llegamos tarde no salvamos ni la Navidad ni la economía".