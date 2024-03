Con Málaga reclama un inventario de edificios construidos antes del actual código técnico

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha reclamado este miércoles un inventario de edificios construidos antes del actual código técnico para "prevenir" riesgos ante incendios.

Así, desde el parque de bomberos de Martiricos y coincidiendo con el séptimo aniversario de la huelga de servicio de extinción de incendios de Málaga, Morillas ha avanzado que defenderán una moción ante la Comisión Plenaria de Seguridad para que, entre otras medidas, se realice "un inventario de todos los edificios construidos con anterioridad a la aprobación del actual Código Técnico de Edificaciones, con el objetivo de que podamos conocer e inspeccionar cuántos edificios están en una situación de riesgo y poder prevenir situaciones tan graves como la acontecida hace unos días en Valencia".

Morillas ha apuntado que "a la elaboración de este inventario le debe seguir un plan intensivo de inspecciones, al amparo del artículo cinco de la ordenanza municipal de protección contra incendios. Así como la puesta en marcha de una línea de ayuda para que los edificios que estén en situación de potencial riesgo puedan recibir recursos para su adecuación".

También la portavoz de Con Málaga ha demandado "poner en marcha una serie de medidas que garanticen un servicio público de Bomberos de calidad, aumentando la plantilla y los recursos materiales, para contar con plenas garantías de seguridad en Málaga". Por ello, ha pedido "mejoras en la plantilla, las infraestructuras y los medios técnicos".

Morillas ilustra "el déficit de efectivos" en el dato de que "cada bombero realiza una media de 240 horas extras cada año, 21.356 horas en total, según la respuesta oficial a una pregunta plenaria realizada por nuestro grupo municipal"."Incluso así, --ha continuado-- hay turnos que no se pueden cubrir con el número de efectivos adecuado, la unidad médica está en cuadro, existe una situación de precariedad del cuerpo de Bomberos que no se corresponde con el crecimiento de nuestra ciudad. Y en el apartado material la situación no mejora, la autoescala sigue estropeada y se pueden generar situaciones de peligrosidad ante eventuales emergencias".

Morillas ha reclamado que los fondos Unespa que recibe el Ayuntamiento de Málaga "se dediquen de forma finalista a inversiones en el servicios Bomberos, lo que permitiría atender las acuciantes necesidades"."Estos fondos Unespa suman más de seis millones sólo en los últimos tres años: en 2021 fueron de 2.000.022 euros; en 2022, 2.025418 euros y en 2023, 2.126.936 euros. En contrapartida, la mala gestión del PP provocó un sobrecoste de las obras de reforma del Parque de Bomberos de Martiricos de un total de 1.294.366 euros, según reconoce el propio equipo de gobierno. A pesar de ello el parque tiene goteras y deficiencias claras. En global el PP está sometiendo al servicio municipal de Bomberos a una situación de clara precariedad", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Verdes Equo en la confluencia local, Ángel Rodríguez, considera que "la situación dramática de la tragedia de Valencia nos debe llevar a tomar medidas y a plantear soluciones muy claras, que ya están integradas en la ordenanza contra incendios del Ayuntamiento de Málaga"."Ya que en su artículo cinco establece que el servicio municipal de extinción aplicará un plan de extinciones en aquellos edificios e instalaciones que se detecte que, por sus materiales y características, pueden estar en riesgo grave ante posibles incendios", ha agregado.

Rodríguez ha incidido en que "hay que aplicar esta normativa de manera urgente y establecer un objetivo a corto plazo: realizar un inventario de edificios que se encuentran en situaciones de riesgos. El equipo de gobierno tiene que tomar medidas y poner dinero sobre la mesa para la prevención ante posible catástrofes".

El bombero e integrante del comité de huelga, Andrés Millán, ha criticado "la falta de inversiones en el Real Cuerpo de Bomberos respecto a los fondos Unespa, que es un dinero finalista pero que el alcalde lo contabiliza como tasa y lo deja en la caja única municipal. Se trata de unos 2 millones de euros anuales que no vemos en Bomberos. Y el dinero que se está invirtiendo es mucho menor al que se presupuesta"."A raíz de esta causa viene toda la problemática que sufrimos, ahora cumplimos siete años de huelga y seguimos esperando soluciones y que el alcalde se reúna con nosotros", ha sostenido.

Por último, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha asegurado que "nuestro ayuntamiento cuenta con presupuesto suficiente para hacer una mayor inversión que garantice la seguridad de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. No puede ser que miles de personas en nuestra ciudad no puedan contar con un servicio básico como el que prestan los Bomberos por falta de recursos"."Pedimos que se ponga fecha a la puesta a punto de la autoescala averiada, se modernicen los vehículos necesarios, se aumente el número de autoescalas y se cuente con los colchones de salvamento que reclaman desde el propio cuerpo", ha concluido.