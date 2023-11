La Media Distancia en Andalucía

En un informe sobre el ferrocarril en España debe estudiarse el papel que juega el transporte de viajeros en Media Distancia (MD) ya que concentra la mayor parte de los desplazamientos habituales por motivos de trabajo, estudio, etc., siendo también un termómetro del uso habitual del ferrocarril en los desplazamientos regionales en rutas de un máximo de 300 km, aunque hay servicios de MD más largos que incluso son equiparables a los de Larga Distancia convencionales, aunque servidos por trenes de MD.

Algunos de esos trayectos se llevan a cabo utilizando líneas de alta velocidad. Son los denominados trenes AVANT o bien utilizando trenes AVE para un mejor aprovechamiento de sus plazas ofertadas en trayectos intermedios de recorridos más largos. Ejemplos de trenes AVANT en líneas de alta velocidad son los de Madrid-Toledo, Madrid-Ciudad Real-Puertollano o Madrid-Segovia-Valladolid, entre otros. En el caso de la utilización de trenes AVE con plazas para Media Distancia un ejemplo sería el de Barcelona-Girona-Figueres Vilafant.

Por lo que respecta a la MD convencional, los trenes empleados habitualmente son los de la serie 449 (trayectos electrificados) que cuenta con 57 unidades, y para trayectos no electrificados los de las series 598 (21 unidades) y 599 (49 unidades). En determinadas zonas de España se utilizan también de forma minoritaria otras series más antiguas o reformadas, como en el entorno de Salamanca, en la Zaragoza-Teruel-Valencia, etc.

Dentro de Andalucía, los trayectos de Media Distancia convencional son actualmente estos: Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén (electrificado), Sevilla-Huelva (electrificado), Sevilla-Osuna-Antequera Santa Ana-Málaga (servido con trenes diésel por no estar electrificado en su mayor parte), Algeciras-Antequera Santa Ana (no electrificado) y Granada-Almería (no electrificado). Otros trayectos con trenes de Media Distancia que discurren parcialmente por Andalucía son los de Huelva-Zafra (actualmente suspendidos por la rehabilitación de la línea), Sevilla-Mérida-Cáceres-Plasencia y Jaén-Madrid.

Paralelamente hay los siguientes servicios con trenes AVANT de Media Distancia por líneas de alta velocidad: Sevilla-Córdoba-Málaga, Sevilla-Córdoba-Granada y Granada-Málaga.

Número de expediciones diarias por sentido en MD convencional (días laborables)

Cádiz-Sevilla: 14 (en este trayecto, el Torre del Oro a precios bonificados), 6 de esos trenes se prolongan hasta Córdoba y 4 hasta Jaén.

Sevilla-Huelva: 3 diarios por sentido

Sevilla-Osuna-Antequera Santa Ana-Málaga: 5 trenes por sentido. En el tramo Sevilla-Osuna se incrementa con un tren diario por sentido.

Algeciras-Antequera Santa Ana: 3 trenes por sentido

Granada-Almería: 4 trenes por sentido

Expediciones diarias en trenes AVANT (días laborables)

Sevilla-Córdoba-Málaga: 6 trenes por sentido

Sevilla-Córdoba-Granada: 4 trenes por sentido

Granada-Málaga: 3 trenes por sentido

Estas expediciones directas en trenes AVANT se completan con otras con enlaces utilizando trenes AVE, AVE+AVANY o AVANT+AVANT

Intermodalidad en la MD convencional

Si bien la malla de interconexiones en trenes que utilizan la red de alta velocidad está bien dimensionada, la red MD Convencional tiene solo estas interconexiones en las que a veces se han de combinar MD con AVANT:

Cádiz-Huelva: 2 conexiones por sentido solo en horario de tarde

Cádiz-Málaga: 2 conexiones diarias por sentido

Cádiz-Algeciras: Sin conexión

Cádiz-Granada: 1 conexión diaria MD-AVANT

Huelva-Córdoba: 4 conexiones por sentido

Sevilla-Algeciras: 2 conexiones diarias AVANT-MD

Sevilla-Almería: 2 conexiones diarias AVANT-MD

Relación oferta-demanda

Todas estas relaciones de MD tienen una oferta suficiente en plazas excepto la relación Cádiz-Sevilla, actualmente infradotada de servicios lo que ha empeorado notablemente con el bono gratuito, hasta el punto de que la mayor parte de los días, de no reservarse el viaje con bastante antelación, el viajero ocasional e incluso los habituales, se ven forzados a buscar medios alternativos de transporte: autobuses, coches compartidos o vehículos privados.

La oferta en número de servicios permanece inalterada en relación con 2019, antes de la pandemia, pero ha empeorado al haber suprimido Renfe las dobles composiciones en hora punta por falta de trenes, algo que no será posible resolver hasta que entren en servicio los nuevos trenes de Media Distancia en fabricación, no antes de 2026.

Estadística de viajeros en la relación Cádiz-Sevilla

Esta relación de Media Distancia es la tercera de España en número de viajeros (Informe anual del Sector Ferroviaria de 2022 de la CNMC) con 1,9 millones en 2022 (variación anual +23,7%).

Si recurrimos a los datos históricos previos a la pandemia (Observatorio del Ferrocarril en España de 2019 https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/ferroviario/observatorio/ofe_2019_mar2021.pdf) tenemos los siguientes datos de viajeros en esa relación:

Tenemos para 2019 un total de 740.727 viajeros entre Sevilla y Cádiz lo que comparado con la cifra de 2022 supone un incremento exponencial con las mismas frecuencias y menos plazas ofertadas al haberse suprimido las dobles composiciones.

Una mirada al futuro

La red de alta velocidad en Andalucía está compuesta actualmente por las líneas (Madrid)-Córdoba-Sevilla/Granada/Málaga lo supone un total de 394 km. En fase de proyecto está la Variante de Loja que completará el acceso en alta velocidad a Granada, ya que actualmente unos 20 km de esa línea deben utilizar provisionalmente la línea convencional, electrificada para su uso por trenes de alta velocidad. Igualmente debe completarse la colocación de una segunda vía entre Archidona y Granada ya que ese tramo se opera en vía única. Ambas situaciones provisionales merman la capacidad de circulaciones de trenes de alta velocidad a Granada.

En construcción también está un baipás entre las líneas de alta velocidad Sevilla-Córdoba y Córdoba-Granada que permitirá disminuir el tiempo de trayecto entre Sevilla y Málaga/Granada.

La línea convencional Sevilla-Cádiz fue rehabilitada, desdoblada y adaptada a una circulación de trenes a 200 km/h en parte del recorrido. Se ha instalado en ella el ERTMS sin que hasta la fecha se haya puesto en funcionamiento. La falta de trenes de MD con velocidad máxima de 200 km/h impide utilizar las posibilidades de la línea y acortar el tiempo de trayecto.

La construcción de una línea de alta velocidad Sevilla-Huelva está parada en interminables procesos administrativos.

También se espera para el futuro, sin fecha aún, la rehabilitación de la línea convencional Granada-Almería que exigirá el corte de la circulación en ella para su mejora y electrificación. Estos trabajos deberán esperar a la terminación de la LAV Murcia-Almería en 2026.

La línea convencional Los Rosales-Zafra, que discurre en gran parte por la provincia de Sevilla, se ha mejorado notablemente y afronta los últimos trabajos en ella.

Por último, se están realizando importantes trabajos de rehabilitación en la línea Huelva-Zafra lo que ha exigido el corte de esa línea durante al menos un año.

Excepto en lo que respecta a los tramos de alta velocidad en Andalucía, donde ha entrado ya el operador alternativo Iryo para los servicios Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y se espera la incorporación también del operador OUIGO en esos mismos tramos, la Media Distancia tanto por vía convencional como por alta velocidad (AVANT) se opera como servicios públicos (OSP) en régimen de concesión a Renfe hasta 2027