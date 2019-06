Millán será alcalde de la capital jiennense con un pacto de PSOE y Cs a última hora

El PSOE recupera la Alcaldía de Jaén tras ocho años gracias a un pacto con Ciudadanos. Julio Millán, que fue parlamentario andaluz, logra devolver a los socialistas al Ayuntamiento jiennense gracias a un pacto de última hora con Ciudadanos. En los veinte días que han pasado desde las elecciones del 26 de mayo, Millán no las ha tenido siempre consigo para lograr el bastón de mando, pero finalmente ha primado la falta de sintonía entre los partidos de la derecha para que los naranjas se alíen con el PSOE, al contrario de lo que ha pasado, por ejemplo, en Granada.

Millán será alcalde con el apoyo de Ciudadanos tras un pacto de gobernabilidad alcanzado en la mañana de y lo será como líder de la lista más votada en las municipales. El candidato del PSOE fue elegido con 15 concejales, los 11 socialistas y los cuatro de Ciudadanos. El nuevo alcalde jiennense agradeció su elección como responsable municipal y se definió como "un vecino de San Juan, un barrio humilde" que viene a liderar una ciudad y a "darle la vuelta a la situación de crisis que padece la ciudad".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Cantos, señaló que "es posible mejorar Jaén si se le pone capacidad, ilusión y ganas", al tiempo que ha dicho que "hoy comienza un despertar alegre de una ciudad nueva" porque "hemos llegado no para calentar sillones y no para gobernar a tiempo parcial". Uno de los problemas para que la derecha pudiera reeditar el pacto andaluz era que la líder de Vox, Salud Anguita, procede de Ciudadanos, pero también que el PP no estaba dispuesto a dejar caer al ya ex alcalde Javier Márquez, que además de regidor era y seguirá siendo senador.

Tras constituirse todos los gobiernos locales de Jaén, el PSOE aumenta su hegemonía en la provincia tras alcanzar 68 de las 97 alcaldías, ocho más que en el pasado mandato. El secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación, Francisco Reyes, afirmó que la constitución de los ayuntamientos "ha vuelto a dejar patente que el PSOE es el partido de referencia en la provincia de Jaén, en los ayuntamientos y en el medio rural".

Sin embargo, los socialistas no podrán gobernar en Alcalá la Real, bastión del ex consejero Felipe López, donde el popular Marino Aguilera se ha hecho con la Alcaldía tras 40 años de alcaldes socialistas. Tampoco dirigirá el PSOE el Ayuntamiento de Linares, donde Raúl Caro-Accino, de Ciudadanos, se convirtió en el nuevo alcalde gracias al apoyo de los cinco concejales de su partido, los cinco del PP y los tres de CILU-Linares en el pleno de constitución. Ciudadanos fue tercera fuerza en las elecciones del pasado 26 de mayo.