Moreno exige a Sánchez en una carta 1.350 millones para cuadrar las cuentas

Nueva vuelta de tuerca a la presión que la Junta mantiene sobre el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la financiación autonómica y las transferencias de fondos estatales previstas en los Presupuestos andaluces de 2019. Juanma Moreno inauguró, hace una semana, la batería de reclamaciones con un mensaje en Twitter para solicitar al Ejecutivo socialista la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar dos asuntos: la reforma del sistema de financiación autonómica y la actualización de las llamadas entregas a cuenta.

Con el mismo objetivo, Moreno ha remitido este martes a Sánchez una carta para que desbloquee una situación que puede provocar un desequilibrio en las cuentas andaluzas aprobadas hace sólo mes y medio si los gobiernos estatal y autonómico no encuentran una solución antes de que acabe el año.

La Junta, según los cálculos de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, estima un posible agujero en los presupuestos de 1.350 millones. Se trata de un cálculo “prudente”, afirma el presidente regional en su misiva: 837 millones de las entregas a cuenta de 2019 y 513 millones de la liquidación del IVA de 2017.

El argumento de Moreno es calcado al que utilizó su titular de Hacienda, Juan Bravo, en la carta en la cual solicitó la misma cantidad a María Jesús Montero, ministra de Hacienda. El presidente y líder del PP reclama un dinero incluido en las cuentas de la Junta porque la previsión de ingresos parte de la comunicación que Hacienda envió a Andalucía en julio de 2018.

El Gobierno central, finalmente, no transfirió el dinero porque, según su relato, no se aprobó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Aquel bloqueo desembocó en la convocatoria electoral y, al estar el Ejecutivo en funciones, aseguran ahora que no pueden actualizar las entregas a cuenta. Esto significa que la cesión de fondos estatales es la misma que se hizo en 2018.

De ahí salen los 837 millones que faltan de las entregas a cuenta. Los otros 513, asegura la Junta, se corresponden con el llamado mes 13 del IVA de 2017, cuyo pago a las regiones se fue por el sumidero al mismo tiempo que los fallidos PGE de 2019, defienden desde el Ministerio de Hacienda.

A pesar de este cruce de explicaciones, la situación no ha cambiado en los últimos días. El Gobierno socialista insiste que sin investidura –es decir, mientras Sánchez esté en funciones– no hay posibilidad de ceder esta cantidad. La Junta opina lo contrario y, por ese motivo, quieren que se celebre un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La reforma de la financiación, en el tintero

Eso es lo que reclama Juanma Moreno en su carta, en la que recuerda además a Pedro Sánchez que ya le envió otra misiva en la que solicitaba la renovación del modelo de financiación autonómica, caduco desde 2009. El presidente de la Junta esgrime así el acuerdo parlamentario impulsado por Susana Díaz y María Jesús Montero. “La necesidad que me mueve a reiterarle esa petición de diálogo es, si cabe, más acuciante”, expresa el dirigente andaluz en su misiva, en la que reitera varias veces su voluntad de “diálogo” y su “lealtad institucional”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha tildado este martes de “oportunista” la posición de la Junta de abrir el debate de la financiación y ha criticado que “sólo busca” la confrontación o crear una “cortina de humo”, ya que sabe que es “imposible” abordar la reforma con un Ejecutivo en funciones.

Fernández ha recordado al Gobierno andaluz que el sistema de financiación tenía que haberse renovado en el 2013 y que el Gobierno de Marina Rajoy “no movió un dedo” por alcanzar un nuevo acuerdo. Según el delegado del Gobierno, el Ejecutivo y María Jesús Montero “comparten” con los partidos andaluces la necesidad de consensuar la modificación del actual sistema de financiación autonómica.

No obstante, apuntó al bloqueo de la investidura como el “único” responsable de que Andalucía no reciba lo que se merece, y ha denunciado que tanto el PP como Cs han impedido, además, que salgan adelante las cuentas de 2019.