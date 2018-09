PP y Cs, a la gresca por la presidencia de la comisión de la Faffe

Arrecia el fuego cruzado entre los partidos de la oposición acerca de la elección de la parlamentaria socialista Marisa Bustinduy como presidenta de la comisión que investigará la gestión de los fondos públicos por parte de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo(Faffe).

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, incidió este sábado en que “quien registra una comisión de investigación es quien la preside”, aludiendo a que la propuesta emanó de los populares. Juanma Moreno acusó a Ciudadanos, “cómo no”, y a Podemos de “echar un cable al PSOE”, para que cerrar el paso al Partido Popular.

“¿En qué cabeza cabe que una comisión de investigación hacia el Partido Socialista la presida una socialista?”, se preguntó Juanma Moreno, que ha criticado que, Ciudadanos, “en vez de votar al PP, se abstiene, para facilitar la presidencia del PSOE en esta comisión, y Podemos vota a su candidato para quitarse de en medio”.

En cambio, Ciudadanos insistió en que está “absolutamente en contra” de que el PSOE-A presida la comisión parlamentaria y culpó a Podemos de facilitar esta decisión. La formación naranja expresó en un comunicado su contrariedad a que la comisión de investigación sea presidida por la diputada socialista Marisa Bustinduy al considerar “incomprensible” que el mismo partido al que se va a investigar sea el que presida la comisión”.

El grupo parlamentario de Cs sostuvo que quiso presidir esa comisión y reiteró que en ninguna circunstancia votaría a favor de los candidatos de PSOE y PP, ya que cree que ambos partidos están moralmente “inhabilitados por estar implicados en casos de corrupción política”.

El partido que lidera Juan Marín precisó que su formación tuvo que retirar a su candidato por la falta de apoyo del resto de grupos y denunció que, “una vez más, Podemos ha facilitado” la presidencia de la comisión de investigación al PSOE, “tapándole las vergüenzas al partido de Susana Díaz”. No obstante, sostiene que no le sorprende la postura de la Podemos, ya que en su opinión, le puso las “cosas fáciles” a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán “en la comisión de investigación sobre los cursos de formación”.