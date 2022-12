El PP rompe el debate de Presupuestos y presenta las enmiendas de PSOE y Por Andalucía

Que la presentación fuera de plazo del mantenimiento de las enmiendas (las que fueron rechazadas y los partidos querían que se debatieran) por parte de PSOE y Por Andalucía iba a dar juego al inicio del debate en el Parlamento andaluz sobre los Presupuestos de la Junta de Andalucía, no era prueba de grandes dotes proféticas. Que lo iba a ser tanto como para que fuera el PP quien las presentara ante el rechazo de los dos grupos de someterlas a la votación unánime del resto de diputados, nadie lo vio venir. Lo cierto es que el debate a partir de ese momento fue otro. Tampoco se perdió nada, ya que éste consistió en una suerte de repetición del que tuvo lugar hace ya algunas semanas sobre las enmiendas a la totalidad sin nada nuevo que aportar al mismo.

El surrealismo de la propuesta hecha por el portavoz popular, Toni Martín, llegó a tal extremo que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, le llamó la atención: “no puede venir ahora sin avisar a presentar un taco de enmiendas” o las repetidas conversaciones que el micrófono abierto desveló con los integrantes de la mesa y en las que repitió hasta en dos ocasiones, un más que convincente “me están liando”.

Jesus Aguirre a Toni Martín: "No puede venir, sin avisa, con un taco de enmiendas"

Los pasillos se convirtieron en escenario en búsqueda de una explicación medianamente razonable para explicar lo sucedido y, como casi siempre, las versiones son tan certeras como que suponen un ejercicio de fe según quién las diga. Mientras los populares aseguraban que se trataba de enmiendas “negociadas” tanto con PSOE como Por Adelante en los días y horas previas al debate, los socialistas negaban la mayor y apenas concedían espacio a unas “conversaciones” por parte de los componente de la Comisión de Economía.

Fuentes del PP llegaron incluso a poner cifras a la cantidad de propuestas que sí habían sido aceptadas. Éstas se resumían en 7 de Vox y 3 de Adelante Andalucía que las presentaron en plazo y 6 del PSOE y 5 de Por Andalucía que quedaron fuera de tiempo, entre ellas partidas pequeñas destinadas a la economía circular o la caza. Esto fue lo que Martín presentó a la presidencia del Parlamento (el “taco de enmiendas”).

Los dos primeros grupos de propuestas sí serán incorporadas al texto de los Presupuestos, mientras que los otros dos, al haber sido rechazadas por Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, rompía la necesidad de que fueran aprobadas por la unanimidad de todos los diputados del pleno y decayeron apenas minutos después de ser entregadas a la presidencia.

Apenas media hora antes en el seno de la Mesa de Portavoces (convocada para la constitución de la Comisión de la Infancia y la Adolescencia y aprobar el próximo calendario de sesiones) empezó a gestarse ese malestar. En los corrillos previos a su celebración, ya se había dejado caer la posición favorable del PP y se dejó caer que incluso Vox estaría dispuesto a favorecer el debate de las propuestas de los dos grupos que se registraron fuera de plazo. La portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, tomó la palabra para acusar a los populares de “hacer un uso torticero de los trámites parlamentarios” y dado que “las enmiendas fueron presentadas, debatidas y rechazadas las damos por perdidas”. Asimismo, criticó que se “practicara un juego sucio” y de “poner en cuestión el trabajo de los grupos parlamentarios. Vamos a debatir, pero háganselo mirar porque no todo vale”.

En la misma línea, Inma Nieto de Por Andalucía, dejaba claro que consideraba que “las enmiendas están presentadas en tiempo y forma, pero dado que no entendemos lo que se ha pretendido conseguir con esta maniobra, no vamos a presentarlas en el pleno. No vamos a seguir este juego”. Eso fue lo que hizo y lo que dejó en vía muerta cualquier intento por incluirlas.

Por su parte, el portavoz del PP, Toni Martín, había aclarado la postura de su grupo de “permitir todas las enmiendas que se presentaran de manera oral en el pleno de presupuestos” a pesar de que ha matizado que “éstas deben ser presentadas en tiempo y forma”.

A lo largo de la mañana de hoy se vivirá la última sesión de este periodo de sesiones. Los Presupuestos serán aprobados con los votos a favor del PP y el rechazo en pleno de toda la oposición. El “rodillo” con el que le acusan los socialistas, se cobra su primera pieza, aunque es un debate marcado por unas enmiendas.