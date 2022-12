PSOE y Adelante Andalucía acusan al PP de "juego sucio" tras la anulación de sus enmiendas

La previa del debate de Presupuestos que se celebra esta mañana en el Parlamento de Andalucía, comienza marcada por la presentación fuera de plazo de las enmiendas de PSOE y Adelante Andalucía quienes han acusado al PP de hacer "juego sucio". En la Mesa de Portavoces previa a la celebración del pleno, por un lado los populares han adelantado su intención de permitir la inclusión de las mismas, mientras que los afectados han acusado a éstos de "maniobras" y de "juego sucio".

La portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, ha acusado a los populares de "hacer un uso torticero de los trámites parlamentarios" y dado que "las enmiendas fueron presentadas, debatidas y rechazadas las damos por perdidas". Asimismo, acusó al grupo que sustenta al Ejecutivo de "practicar un juego sucio" y de "poner en cuestión el trabajo de los grupos parlamentarios. Vamos a debatir, pero háganselo mirar porque no todo vale".

En la misma línea, Inma Nieto de Adelante Andalucía, ha aclarado que considera que "las enmiendas están presentadas en tiempo y forma, pero dado que no entendemos lo que se ha pretendido conseguir con esta maniobra, no vamos a presentarlas en el pleno. No vamos a seguir este juego".

Momentos antes, el portavoz del PP, Toni Martín, había aclarado la postura de su grupo de "permitir todas las enmiendas que se presentaran de manera oral en el pleno de presupuestos" a pesar de que ha matizado que "éstas deben ser presentadas en tiempo y forma".