El PP aprueba en solitario el primer Presupuesto de su mayoría absoluta

Poco antes, Jesús Aguirre daba por clausurado un periodo de sesiones que no regresará hasta el mes de febrero, en las previas de “un proceso electoral de vital importancia para nuestros municipios ” e hizo un llamamiento a todos para que entonces “sean capaces de dialogar y llegar a acuerdos en beneficio de todos los ciudadanos”. Los buenos deseos no escaparon de su permanente “vocación de médico” para pedirles “que disfruten estas fiestas con seguridad, con salud y que se cuiden”.

Buena parte de ellas fue recogida por el presidente de la Junta, un Juanma Moreno que, al menos eso es lo que pareció, no perdió la oportunidad de dejar un recado hacia “ otras comunidades que no han conseguido aprobar sus Presupuestos a tiempo ”. Él sí presumió de hacerlo y al mismo tiempo también de que Andalucía lo haga en “estabilidad política, institucional y económica”, así como “en seguridad, algo que va a contribuir a atraer nuevas inversiones” de cara al objetivo del año que viene en el que “a pesar de que se va a producir una ralentización del crecimiento económico, Andalucía debe aspirar a crecer por encima de la media”.

Hay que buscar momentos destacados en la despedida de Teresa Rodríguez, un villancico coreado con la sola voz de los diputados populare s y el rebote del grupo socialista cuando un diputado de Vox les acusó de haber “robado millones” (no era la primera vez) y acabó con el sopor de la mañana entre peticiones de retirada de lo dicho del Diario de Sesiones, algo que tras un enfrentamiento con la Presidencia, se logró, con lo que la sangre no llegó al río.

Teresa Rodríguez se despidió en los últimos treinta segundos de su última intervención en la sesión de ayer para agradecer “a los trabajadores del Parlamento, a los periodistas, al personal de cafetería, a todos, que me hayan atendido con tanto cariño y con tanta educación, que me hayan hecho sentir un poco como en casa en un lugar donde al principio no estaba nada cómoda. Ya estoy demasiado cómoda, por eso me tengo que ir”, de un lugar donde “me han enseñado muchísimas cosas, casi todas muy buenas”, antes de pedir que “me sigáis recibiendo con la Marea Verde a partir de ahora”. Entre las muestras unánimes de cariño recibidas, destacó la protagonizada por Juanma Moreno, con quien departió durante varios minutos en el salón de plenos.