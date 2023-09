El viejo PSOE andaluz, a Felipe y Guerra: "Nunca le perdonaron a Pedro que le ganase las primarias"

No es el PSOE el que se rompe, sino la cohesión del PSOE caoba, de ese partido añejo que surgió de la oposición interior a los viejos dirigentes del exilio y que arrancó en el congreso de Suresnes, de 1974, cuando Felipe González fue elegido secretario general. La oposición conjunta de González y de quien fuese su número dos, Alfonso Guerra, ha provocado un hondo malestar entre aquellos antiguos compañeros. Luis Yáñez, sevillano como ellos e integrante de aquel núcleo que refundo al partido, ha sostenido que González y Guerra no se oponen a la amnistía por convicción, sino que nunca le perdonaron a Pedro Sánchez que ganase las elecciones primarias a quien fue su candidata: Susana Díaz.

Desde primeros de septiembre, los socialistas andaluces con más años de militancia llevan intercambiando mensajes, y negativos, sobre la actitud de González y Guerra. Sostienen que ambos se han conjuntado para erosionar a Pedro Sánchez de un modo desleal, con el argumento de que la probable amnistía a los independentistas supondría una quiebra del pacto constitucional. Los dos intervinieron el pasado miércoles en un acto en el Ateneo de Madrid, donde cargaron con toda la pólvora contra el secretario general.

Luis Yáñez ha valorado este acto como una suerte de venganza personal de González y Guerra contra Pedro Sánchez, porque en 2017 le ganó a Susana Díaz, que era la candidata del PSOE caoba, las elecciones primarias. En un mensaje que ha publicado en las redes, Yáñez dice: "No, no me creo que su oposición a Sánchez sea por la famosa amnistía a los autores del desagraciado procès. Entre otras razones porque aún no sabemos cuál es el contenido ni los extremos de un hipotético acuerdo al respecto con los separatistas".

Y sigue: "La posición de ambos ex líderes, los conozco bien, insisto, nace de su amor propio herido, de no ser ellos quienes protagonicen este crucial momento, que no sean consultados por Pedro, que no se resignan al paso del tiempo… No, ni existe una traición a la transición ni la democracia están en peligro, abandonemos los egos y aceptemos que nuestro tiempo pasò. Que piense Felipe en los antecedentes del referéndum de la OTAN y de otros momentos claves de nuestra historia política. El riesgo político de España está en otro lado, en la creciente entrega del PP a las posiciones de Vox. Ese es el peligro y no otro".

Luis Yáñez también apoyó a José Luis Borrell en las primarias que le ganó a Joaquín Almunia para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno. A ello se refiere: "Fue entonces cuando me di cuenta que mi amigo Felipe empezaba a perder sentido de la realidad española, tendencia que se acentuó cuando años después no apoyó a Rodríguez Zapatero y aún mucho más cuando surgió Pedro Sánchez y Felipe y Alfonso apoyaron pública y espectacularmente a Susana Díaz, cuando era clarísimo el apoyo de las bases del partido a Pedro Sánchez. Nunca le han perdonado que les ganara democráticamente en las primarias. No fue Susana solo quien perdió, perdieron Felipe y Alfonso".

La quiebra en el viejo PSOE andaluz no es entre susanistas y sanchistas, porque muchos de los que apoyaron a Susana Díaz entonces no han seguido a Felipe González y Guerra en esta agria polémica.