El PSOE renueva a sus tres senadores y envía a Miguel Ángel Vázquez a la Cámara Alta

El PSOE renueva a todos sus senadores por designación autonómica. Los cinco representantes socialistas en la Cámara Alta que envía Andalucía desde el Parlamento dejarán de serlo el próximo miércoles. Entonces serán elegidos otros tres, a propuesta de la Ejecutiva regional: Miguel Ángel Vázquez, José Muñoz y Marisa Bustinduy.

El Comité Director que el PSOE andaluz celebra esta tarde debe refrendar la terna de nombres que ha deslizado la dirección socialista, que desembocará en varios cambios en la Cámara regional. Desde San Vicente se hace hincapié en el "peso político" de los tres elegidos para representar al partido en la Cámara Alta.

José Muñoz fue el número seis en la lista del PSOE por Sevilla, provincia donde ejerce como secretario de Organización. En la pasada legislatura fue secretario general del grupo parlamentario, puesto que tuvo en los primeros compases de esta. La necesidad de hacer hueco a los miembros del Gobierno saliente ha provocado su desplazamiento en el Hospital de las Cinco Llagas.

Precisamente uno de esos miembros del gabinete socialista de Susana Díaz acompañará a Muñoz en el Senado. Miguel Ángel Vázquez, ex portavoz y ex consejero de Cultura, ocupará uno de los tres asientos que corresponden al PSOE andaluz en el Senado. Vázquez es el único de los consejeros que iba en las listas y no salió elegido. Era el número cinco por Cádiz, donde los socialistas sólo obtuvieron cuatro escaños el 2-D.

Marisa Bustinduy será la tercera senadora del PSOE por designación autonómica. La diputada socialista iba en el número dos de la candidatura de Málaga. Fue la presidenta de la Mesa de Edad en la sesión constitutiva del Parlamento en la XI Legislatura y tuvo un papel destacado como portavoz del PSOE en la comisión de investigación sobre los cursos de formación y, después, presidió la efímera investigación parlamentaria sobre la Faffe.

Bustinduy y Muñoz dejarán su escaño en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas para cambiarlo por uno en el Senado. A Muñoz lo sustituirá Brígida Pachón, que ya fue parlamentaria andaluza en la pasada legislatura, mientras que por Bustinduy entra Francisco Conejo, que hasta 2017 era el número tres del PSOE-A a nivel orgánico.

El batacazo del PSOE en las elecciones del 2 de diciembre ha resultado también en el adelgazamiento del número de senadores por deisgnación autonómica que tenían, hasta ahora, los socialistas. En la pasada legislatura fueron cinco, frente a los tres actuales, y todos dejan el escaño.

Se trata del histórico José Caballos, ex líder del PSOE de Sevilla y diputado andaluz durante más de tres décadas, de los gaditanos Francisco Menacho y Juan Cornejo, de la malagueña Fuensanta Lima y de la ex consejera jiennense Elena Víboras. Sólo Cornejo seguirá en primera línea, como parlamentario regional y secretario de Organización del PSOE.