El PSOE andaluz rechaza en el Parlamento la condena a los indultos del ‘procès’

Los ya probables indultos a los políticos independentistas encarcelados por su papel en el procès llevan semanas planeando sobre las primarias del PSOE andaluz, fijadas para este domingo. Hasta ayer, los principales candidatos, Susana Díaz y Juan Espadas, habían logrado eludir un pronunciamiento claro y, de hecho, no fueron ellos los que mostraron el posicionamiento de los socialistas andaluces. Fue la diputada gaditana y secretaria de organización del partido en su provincia, Araceli Maese, quien despejó las dudas en el Parlamento al afirmar que “el indulto puede abrir una vía de diálogo”. “El presidente Sánchez asume riesgos y eso se llama valentía”, añadió la parlamentaria del PSOE durante el debate de una de las dos proposiciones no de ley que abordaron este conflicto a propuesta de PP y Ciudadanos. Ambas fueron rechazadas por los socialistas.

Desde que se hizo público el registro de estas dos iniciativas quedó claro que ambas buscaban el posicionamiento del PSOE en el contexto de las primarias. Los responsables de defender cada texto –Fran Carrillo, de Ciudadanos, y Dolores López, del PP– despejaron cualquier duda durante su intervención. El diputado naranja, al final de su intervención, aludió directamente a los parlamentarios “susanistas” para que apoyaran la proposición de su partido. “Voten a favor y ganarán las primarias”, llegó a decir, argumentando que “muchos” votantes y militantes del PSOE están en contra de los indultos.

La secretaria general de los populares andaluces no le fue a la zaga y aseguró que Espadas “corre” cada vez que se le plantea la cuestión de los indultos, ya que “Ferraz lo ha puesto a dedo”. De Díaz citó una frase en la que la ex presidenta de la Junta decía que los “votos de los andaluces no servirán para pagar los desvaríos de los independentistas. “Los indultos son la solución para Cataluña como los ERE lo eran para el paro”, ironizó López sobre la apuesta del PSOE por la medida de gracia para desatascar el conflicto catalán.

Las propuestas del PP y Ciudadanos encaminadas a condenar el indulto de los políticos independentistas salieron adelante gracias a Vox, ya que toda la oposición de izquierdas rechazó ambos textos. Este apoyo de los socios habituales del Gobierno andaluz no es sorpresivo, pero sí lo fue la dureza del ex portavoz de la formación, Alejandro Hernández, que atizó desde la tribuna a populares y naranjas por su papel en la gestión de la crisis catalana.

Tras sugerir que la presentación de dos textos distintos es una muestra de la falta de “cohesión” de los partidos del Ejecutivo, el diputado cordobés afeó a Ciudadanos que “desertase” tras ganar las elecciones autonómicas de Cataluña en 2017. Pero fue mucho más duro con el PP y Mariano Rajoy, a quien acusó de “pusilánime” y “perdedor”, por “contribuir” a la influencia de los partidos independentistas en el sisema político español. Hernández, además, consideró “incongruente” que se debatan estas proposiciones de no de ley en el Parlamento cuando Juanma Moreno ha descartado que vaya a acudir a la manifestación contra los indultos convocada este domingo en la Plaza de Colón de Madrid.

Menos chocantes fueron las críticas de la oposición de izquierdas a las iniciativas de PP y Cs. Destacó el recorrido realizado por Inmaculada Nieto, portavoz de Adelante (Podemos-IU), sobre los acuerdos alcanzados por el PP con fuerzas nacionalistas. La diputada gaditana también recordó como fue un gobierno del PP quien “sacó de la cárcel a los golpistas que el 23-F sacaron los tanques en Valencia”, en referencia al intento de golpe de estado de 1981.

Nieto coincidió con la socialista Maese en su defensa de los indultos y contrapuso al actual Gobierno, “que tiene en la mano un extintor”, con el de Mariano Rajoy, “que tenía un bidón de gasolina”. La diputada socialista, sobre el apoyo social que puedan tener los indultos fuera de Cataluña, se mostró convencida de que “la sociedad se pondrád el lado del que arrime el hombro para buscar una solución”.