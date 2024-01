PSOE afea el "desprecio" de la Junta a Úbeda y Baeza al decidir "abandonar la gestión de las oficinas de turismo"

El PSOE de Jaén ha criticado este lunes el "desprecio" de la Junta de Andalucía hacia Úbeda y Baeza con la decisión de "abandonar la gestión de las oficinas de turismo" de ambas ciudades Patrimonio de la Humanidad."Está cometiendo el mayor ataque de la historia democrática contra el sector turístico de la provincia, de Úbeda y de Baeza", ha afirmado en rueda de prensa el secretario general del partido, Francisco Reyes, junto a la alcaldesa ubetense, Antonia Olivares, y la portavoz socialista de Baeza, Lola Marín.

Tras acusar al presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, de "maltratar" al turismo jiennense y de querer "hundir a la provincia y al turismo de interior", Reyes ha hablado de la carta que la Junta remitió el 18 de diciembre al Ayuntamiento de Úbeda.

Ha añadido que en ella se dice "textualmente" que, 'en lo que a la Oficina de Turismo de Úbeda se refiere, es una de las oficinas de turismo que desde Turismo y Deporte de Andalucía se quiere dejar de gestionar a partir de este momento". Además, la carta subraya que 'se dejará de aportar personal a esta oficina de turismo y se delegará toda la gestión del servicio directamente al Ayuntamiento de Úbeda'.

Al hilo, ha considerado que "la Junta miente con la carta o la Junta miente cuando habla", en alusión a la reciente visita a Baeza de la secretaria general para el Turismo, Yolanda de Aguilar, "en la que intentó desmentir la situación". Ha lamentado, sin embargo, que "la realidad es que la propia Junta es la que ha dicho que iba a reubicar al personal en otras oficinas, que no iba poner más recursos humanos y que las delegaba en las entidades locales"."La Junta lanza un misil a las oficinas de turismo de Úbeda y Baeza, un misil a la línea de flotación de la provincia y un misil a un sector que, gracias al esfuerzo de los empresarios y de la mano de las administraciones, ha hecho del turismo una realidad económica y de empleo. La Junta desprecia a Úbeda y Baeza, las expulsa de su estrategia turística y sigue apostando por el turismo de sol y playa", ha asegurado.

El secretario general del PSOE de Jaén ha reprochado a la Junta que "ahora diga que va a poner más dinero, pero sólo durante 2024", ya que el convenio no tiene opción de prórroga, por lo que incidido en que "está abandonando ambas oficinas y dejándolas en manos de los ayuntamientos".

DOS FORMAS DE TRABAJAR

Reyes ha apuntado que en turismo también hay dos maneras de hacer las cosas, con una Diputación de Jaén que destina 400.000 euros nominales al año a las ciudades Patrimonio de la Humanidad y con "un Gobierno de España que en estos últimos años ha enviado a la provincia casi 30 millones de euros en los Planes de Sostenibilidad Turística, que "la Junta intenta apropiarse".

En el caso específico de Úbeda y Baeza, el Ejecutivo central ha destinado diez millones y 6,5 millones respectivamente en distintos programas turísticos. "El Gobierno de España y la Diputación aportan y la Junta de Andalucía recorta", ha apostillado.

En este punto, también ha censurado el "recorte" establecido por la Junta en el espacio de Jaén en Fitur, "rompiendo la igualdad" y dándole a Málaga y Cádiz "el doble de espacio que a la provincia" jiennense, en lo que "no es un castigo al PSOE", sino "a los empresarios turísticos". A ello ha unido el descenso a la subvención de los Municipios Turísticos, que baja del diez al ocho por ciento de la Patrica y que "perjudica" a Úbeda, Baeza, Cazorla, La Iruela y Baños de la Encina.

CAPITAL

En este sentido, Reyes ya expresado su alegría por que lleguen cosas buenas a la ciudad de Jaén o de que esta tenga más espacio en Fitur, pero no puede compartir "que se le recorte al resto". Como ejemplo, ha resaltado que la Diputación impulsó el Centro de Dinamización Turística en la capital, un centro que abre siete días a la semana y que ofrece a los visitantes información de la ciudad y de la provincia."Trabajamos por la capital y por todos los destinos de la provincia, mientras que la Junta se dedica a enfrentar a las provincias de costa con las de interior, o a territorios de una misma provincia", ha denunciado.

Ante esta situación, ha preguntado su opinión al PP de Jaén y de Jaén Merece Más. "Desde que Jaén Merece Más tiene responsabilidades de gobierno, a la provincia le llega menos del Gobierno de Andalucía. Tienen que dejar de ser los palmeros del PP y defender los verdaderos intereses de esta provincia", ha subrayado.

SITUACIÓN "INÉDITA E INAUDITA"

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda ha calificado la situación de "inédita e inaudita" ante la "clara marginación de Úbeda y Baeza" por parte de la Junta. Tras recalcar que hablan "con argumentos claros y rotundos, que no se pueden desmentir", ha lamentado que el Gobierno andaluz, que "tiene las máximas competencias en materia turística, tendría que dar una prioridad a ambas ciudades como "motores turísticos, pero no es así".

Olivares ha criticado la intención de "dejar de gestionar" las oficinas de turismo de estos municipios, según la citada carta, y ante ha lanzado varias cuestiones ante la visita de la secretaria general a Baeza (gobernado por PP y Baeza Merece Más)."¿Por qué no contactan con el Ayuntamiento de Úbeda y sí con el de Baeza para tratar este tema de suma importancia para el desarrollo turístico, no solamente de ambas ciudades, sino de toda la comunidad autónoma?""¿Nos marginan porque no somos del mismo signo político?""¿Dónde queda la lealtad institucional entre ambas instituciones?", ha preguntado.

En todo caso, ha puesto de relieve qué ocurrirá con el convenio cuando acabe 2024 y qué sucederá con la oficina de turismo en los próximos años. "Desde la Junta de Andalucía se amparan en que somos oficinas que no son eficientes y no son rentables, pero tengo datos que demuestran todo lo contrario", ha declarado.

En su opinión, para tomar esta decisión no le interesa mirar las cifras, porque "no apoyan este cambio de estrategia y este cambio de modelo". Como ejemplo, ha valorado que la cifra de visitantes en el Puente de la Constitución entre 2022 y 2023 ha experimentado un incremento del 64 por ciento.

Ha añadido que hay otras ciudades Patrimonio de la Humanidad que están recibiendo de su comunidad "una inversión específica" por contar con esta declaración, pero Úbeda y Baeza no la tienen y, además, la Junta reduce la subvención económica por ser municipio turístico."Y, como colofón, el Gobierno andaluz ha desmembrado la oferta turística en Fitur", ha lamentado la regidora, quien ha precisado que ambas ciudades pasan "de manera residual y marginal, sólo de miércoles a viernes; marginándonos frente a otros destinos turísticos".

OSCURANTISMO

De su lado, la portavoz socialista de Baeza ha acusado al alcalde, Pedro Cabrera (PP), de "haber vendido el turismo de Baeza por 15.000 euros", al tiempo que ha considerado que la visita de la secretaria general fue "a hurtadillas" porque "era el único lugar donde no le iban a contestar".

Ha resaltado que la misiva es "clara" y fue enviada en diciembre, buscando "el oscurantismo" y la "complicidad del Ayuntamiento a través de su silencio". "Pero desde el PSOE no nos íbamos a callar, dimos la voz de alarma y por tanto vamos a seguir defendiendo el interés general, ha grantizado, no sin agregar que una oficina municipal de turismo la puede tener cualquier localidad, pero que la presencia de la Junta suponía "una diferenciación" que conllevaba "soporte, apoyo y respeto".

Así las cosas, Marín ha dicho que la Junta tiene que responder a varias incógnitas, como "quién va a pagar las tres o cuatro personas que requiere una Oficina de Turismo, qué va a pasar con el convenio una vez que llegue el 1 de enero de 2025 y quién se va a encargar del material, mantenimiento, funcionamiento y reparaciones de las Oficinas". "La respuesta está clara: que cada municipio se apañe como pueda", ha alertado.