El PSOE critica "el desprecio y olvido" de una docena de proyectos en la periferia "sin partidas" en cuentas

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha criticado este jueves "el desprecio y olvido" de las barriadas periféricas de la capital en el proyecto de presupuestos del gobierno local para 2024, unas cuentas en las que "no aparecen partidas económicas que comprometan la ejecución de una docena de actuaciones urgentes y necesarias para los vecinos que viven en ellas y que se arrastran ejercicio tras ejercicio sin que se lleven a término".

En una rueda de prensa, Romero ha insistido en que el alcalde, José María Bellido, "tal y como hizo en el mandato anterior, sigue teniendo en un constante olvido y abandono a la periferia, y prueba de ello es que en la memoria del presupuesto no hace ni una sola referencia a las barriadas periféricas, lo que denota la falta de compromiso de este equipo de gobierno hacia las mismas".

Asimismo, ha recriminado que "en las cuentas municipales para el próximo año no aparece ningún proyecto nuevo para estas zonas de la ciudad, más allá de los proyectos que vienen de ejercicios anteriores y que no incapaces de ejecutar".

Así, se ha referido a una docena de actuaciones "pendientes y necesarias" en barrios como Alcolea, Santa Cruz, Cerro Muriano, El Higuerón o Villarrubia, "de las que no aparece nada en los presupuestos y muestran el desprecio y el ninguneo a estos vecinos". Entre ellas, Romero se ha referido al Puente de Alcolea, un proyecto redactado en el año 2018, que contaba con 1,18 millones de euros en los presupuestos de Urbanismo para este año, más 38.429 euros para la obtención de terrenos, y "del que no se ha avanzado nada"."Curiosamente se iniciaron los trabajos antes de las elecciones del 23 de julio, pero tras las mismas se pararon y hasta la semana pasada, que parece ser que ha empezado a haber movimiento de camiones en la zona", ha indicado, para agregar que "lo mismo sucede con la carretera de acceso al cementerio de la Fuensanta, que lleva más de un año cortada por las grietas y hundimiento de las mismas, o el arreglo del campo de fútbol, de los que no quieren saber nada".

En Santa Cruz, Romero ha explicado que "no hay ni rastro en los presupuestos de la sala de clases colectivas deportivas y gimnasio en la nave de usos múltiples que Bellido se comprometió a construir en su programa electoral para las elecciones 2023", al tiempo que en Cerro Muriano "no se ha ejecutado nada del proyecto de Vía Verde de las antiguas líneas del ferrocarril, que estaba presupuestado en la Gerencia de Urbanismo para el año 2023"."EL PROYECTO ESTRELLA"

Mención especial ha tenido el edil para "el proyecto estrella que ha vendido Bellido para Muriano y la barriada Santa María de Trassierra, que ha sido presentado hasta en tres ocasiones: el abastecimiento en alta desde el Cerrillo a Cerro Muriano, pendiente desde que fuese declarado en 2020 urgente por el Consejo de Gobierno de la Junta y que fue prometido en 2021, 2022 y en septiembre de 2023, cuando han anunciado un presupuesto de licitación de 15,3 millones de euros, del que no sabemos si van a empezar a ejecutar algo o sorprenderán con una nueva presentación más adelante".

En El Higuerón, Romero ha reseñado "el perjuicio causado a sus vecinos por las obras de reforma del Centro Cívico donde se ubica el consultorio y el traslado de los pacientes al centro de salud de Encinarejo, ocasionándoles múltiples problemas de movilidad y ninguneándolos al ofrecerles un módulo provisional sin consenso alguno"."En el presupuesto de 2024, en Infraestructuras, no se nombra El Higuerón en ninguna de sus partidas, por lo que igual el alcalde piensa que sus habitantes no pagan impuestos", ha afirmado el concejal, quien ha mencionado sobre Majaneque que "no se dispone de instalación deportiva, ni tan siquiera de un parque infantil"; en la Golondrina "hay a disposición suelo municipal abandonado, pero ninguna infraestructura de servicios prevista".

Mientras, ha agregado que "en la zona de El Alcaide, el colegio Guillermo Romero se encuentra en un estado de conservación pésimo", a la vez que "sigue pendiente la creación de un futuro Instituto de Enseñanza Secundaria en El Higuerón y sus parcelas".

Por su parte, en Villarrubia, "aún no hemos oído al alcalde reclamar a Moreno Bonilla el centro de salud, que no aparece en los presupuestos de la Junta para 2024, pero es que tampoco aparecen en las inversiones municipales el carril bici entre Villarrubia y Encinarejo que Bellido llevaba en su programa electoral".

Igualmente, ha citado "la culminación de las conexiones del polígono industrial urbanizado sobre suelos de la antigua Azucarera y su puesta en valor con la construcción del nuevo viaducto sobre el ferrocarril, que permitirá una conexión directa desde la A-431"."Con el tema del Polideportivo en la antigua Azucarera, mucho volantazo y mucho anuncio, pero ningún hecho", ha lamentado Romero, quien ha recordado que "en el mandato anterior se aprobó de forma conjunta, a iniciativa del PSOE, una moción sobre Villarrubia y tres años después Bellido no ha ejecutado prácticamente ningún acuerdo de la misma salvo uno, competencia del Gobierno central, que es el proyecto de una pasarela elevada en las vías del tren, que se ha logrado desbloquear".