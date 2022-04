El Parlamento de Andalucía homenajea a Javier Imbroda

El pleno del Parlamento de Andalucía ha comenzado guardando un minuto de silencio por la muerte, el pasado sábado, del consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda. El político y ex entrenador de baloncesto también era diputado por Málaga y en su escaño la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, ha depositado una rosa.

Ante de comenzar la sesión, Bosquet, compañera de partido de Imbroda, ha tomado la palabra y visiblemente emocionada ha comunicado a los diputados que Juan Marín, líder de Ciudadanos, vicepresidente de la Junta y amigo de Imbroda, le había pedido poder intervenir. Marín ha agradecido en nombre de la familia de Imbroda y del grupo de Ciudadanos, las condolencias recibidas de todos los grupos, las instituciones y las personas que han mostrado su apoyo y ánimo en un momento tan complicado.

"No me equivoco si digo que hoy todos somos compañeros, todos porque nos une la amistad y el respeto a un hombre que siempre derrochó alegría y que siempre demostró unas enormes ganas de vivir", ha asegurado. Muy emocionado, Marín ha destacado: "a mi se me va un hermano", ya que sentía por él un cariño muy especial.

"Decía Javier (Imbroda) que en la vida hay que tomar siempre un camino y que había que perderle el miedo a tomar decisiones, así lo demostró a lo largo de toda su vida", ha explicado. El vicepresidente ha remarcado que Imbroda fue un "hombre libre, que ha dejado huella en todos los ámbitos de su vida" y "siempre se ha ganado el respeto y el cariño de los que le han conocido".

"Javier hoy nos sentamos en tu escaño los 108 diputados del Parlamento andaluz y te rendimos homenaje", ha subrayado Marín, que aludió a la huella profunda que ha dejado en los corazones. En el escaño de Imbroda fue depositado un ramo de flores, de rosas amarillas, antes de que el Parlamento guardara un minuto de silencio y ofreciera un largo y sonoro aplauso en recuerdo del exconsejero de Educación y Deportes.

Tras el homenaje a Imbroda, se ha producido al acto de toma de posesión de María Isabel Martos, que lo sustituirá como diputada de Ciudadanos por Málaga, circunscripción por la que concurrió a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 en el número seis en la lista del partido naranja. Nacida en Iznájar (Córdoba) el 8 de julio de 1971, la nueva diputada es licenciada en Derecho y Máster en Abogacía