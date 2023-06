Protesta en San Telmo contra "el silencio y los retrasos" en los pagos del Bono de Alquiler Joven

Bajo un calor sofocante, casi un centenar de jóvenes se han concentrado este viernes en Sevilla, en el Palacio de San Telmo –sede de la Presidencia del Gobierno de la Junta– para exigir “una respuesta ante el silencio y retraso” del Ejecutivo andaluz respecto al abono de la ayuda del Bono Joven del Alquiler, una espera que dura ya un año y siete meses.

La movilización ha sido convocada por una plataforma de jóvenes, que se han reunido en San Telmo lanzando consignas como Juanma Moreno, dame mi dinero, Dónde está, dónde se fue, el bono del alquiler, Juanma escucha, los jóvenes andaluces están en la lucha, El dinero del alquiler lo mandaron, dónde está que no se ve.

Los jóvenes andaluces reclaman que “se tramiten todos los expedientes y se ejecuten los pagos”, criticando “el despropósito” en la gestión de esta ayuda, “superando todos los plazos legales”. Además, los manifestantes advierten que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda “echa balones fuera”, toda vez que afean “la información confusa y los problemas informáticos” en relación al Bono del Alquiler Joven.

También afean que, “seis meses después, justo a la finalización del plazo que tenía la Junta de Andalucía para resolver todos los expedientes de los más de 17.000 jóvenes andaluces que solicitaron la ayuda, se mando un mensaje de texto masivo para sortear el silencio administrativo y ganar más tiempo, donde se notificaba a una gran mayoría de jóvenes que su expediente seguía siendo tramitado y examinado para su resolución”.

“Son muchos los jóvenes que tras esta larga y no definitiva espera, aún cumpliendo todos los requisitos, han tenido que volver a casa de sus padres, o vivir precariamente al no tener ese ahorro de hasta 250 euro al mes con el que contaban desde que se lanzó el bono con carácter urgente”, lamentan desde la plataforma, añadiendo que “para muchos fue el impulso definitivo para emanciparse y se han encontrado atados ante la lenta y caótica gestión por parte de la Administración, los cuales no pueden seguir pagando unos alquileres que por contra no paran de subir, dado que Andalucía no ejecutará la ley impulsada desde el gobierno central para sostener las subidas al alquiler más allá del 5%”.

Asimismo, se ha iniciado una recogida de firma a través de la plataforma ‘Change.org’ para pedir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, información sobre la tramitación de la ayuda y la resolución de los pagos, y no se descartan nuevas manifestaciones si la “agónica situación sigue sin resolverse”.