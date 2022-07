Sánchez defiende a Chaves y Griñán tras la sentencia de los ERE: "Están pagando justos por pecadores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado este miércoles a las voces que han salido en defensa de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras ratificar el Tribunal Supremo su sentencia por el caso de los ERE en Andalucía, considerando que "están pagando justos por pecadores".

Sánchez se ha referido a la situación de ambos expresidentes andaluces en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, al término de la cumbre hispano-polaca que se ha celebrado en Varsovia. Después de que se confirmara la sentencia de seis años de cárcel a Griñán y nueve de inhabilitación a Chaves, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que el Gobierno respeta siempre las decisiones judiciales, pero también ha recordado que la decisión del Alto Tribunal ha contado con dos votos particulares, no se conoce el contenido de la sentencia y, por tanto, hasta septiembre "no habrá una lectura clara de cuáles son las causas".

El secretario general de los socialistas ha subrayado que Chaves y Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hacen más de un lustro y no han sido condenados y ni siquiera acusados "de haberse lucrado o haberse llevado un céntimo de euro o haber financiado irregularmente a formaciones políticas". "Por tanto, no hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos y lo que sí hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas", ha insistido.

Tras afirmar que su Gobierno ha demostrado con palabras y hechos que es "limpio e implacable" con la corrupción, ha recordado que por eso ha condenado los comportamientos de quienes en el caso de los ERE se aprovecharon de un mecanismo aprobado por el Ejecutivo andaluz y el Parlamento de Andalucía que ayudó a cientos de trabajadores."Ni Chaves ni Griñán se puede afirmar que hayan tenido nada que ver con lo que antes he señalado. Yo creo que en este caso, tanto en el de Chaves como en el de Griñán, podemos afirmar que están pagando justos por pecadores", ha recalcado.

Ante la posibilidad de un indulto a Griñán, ha señalado que eso es hablar de "hipotéticos futuros", que respeta los pasos que puedan dar las defensas y que garantiza que el Gobierno actuará siempre en el marco de la ley y colaborando con la justicia.

Susana Díaz

La expresidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también ha defendido este miércoles la integridad personal y honradez de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Díaz ha sostenido que Griñán es un ejemplo de "honestidad e integridad" y se ha mostrado convencida de que el final el Tribunal Constitucional verá el recurso de amparo "hará justicia".

"Ayer hable con Griñán y con Chaves y están firmes en su convicción de que siempre han sido íntegros en el ejercicio de su labor", ha comentado. Un sentencia que tiene un veredicto de tres jueces a dos "no es admisible, más cuando se trata de personas que no se han enriquecido y que mantienen su patrimonio", ha esgrimido.

Díaz cree que quien se comporta como un delincuente lo tiene que pagar, pero ha matizado que no es justo que las personas que han sido "honestas tengan que pasar ese calvario". En este sentido, ha recordado que hasta el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, dijo cuando "no era candidato a La Moncloa que Griñán no es un corrupto", por lo que ha criticado el "y tú más" en el que han entrado determinados dirigentes que no ha precisado.

En su opinión, se está "metiendo en el mismo saco a quien obra malamente y a los que han sido íntegros durante toda su vida", si bien ha admitido que en el caso de los ERE hubo cosas que "no se hicieron bien" por las que pidió perdón a los andaluces aunque ella "no tuviera" relación con el asunto.

Además, ha señalado que es una "anomalía" que el fallo de la sentencia se conozca antes que el contenido que es la que "argumenta" el fallo. "Se puede hacer, si, pero es anómalo. Confío en que el Constitucional haga justicia, aunque el sufrimiento se no lo quita nadie a Griñán y Chaves", ha apostillado, al tiempo que ha criticado el "manoseo político" de la justicia en este caso.