Susana Díaz advierte de que el Gobierno andaluz necesita a Vox "para todo"

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha advertido de que el cogobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs) necesitan al partido de Vox "para todo" y, por tanto, "tragará y pasará por el aro cuanto haga falta" a fin de "mantenerse en el poder".

En una entrevista, Susana Díaz ha criticado también que la "falta de rigor" del Gobierno andaluz se debe a que es un Ejecutivo "al que solo le importa estar ahí al precio que sea, aunque se lo tenga que prestar a la ultraderecha en el día a día". "El interés que tienen exclusivamente es permanecer como sea, dame pan y dime tonto", ha apostillado.

De este modo, ha lamentado que "han tragado todo" como es "el blanqueo de la ultraderecha y su posición radical y cruel de querer normalizar la violencia machista contra nuestras mujeres y nuestros niños; se han tragado que los acuerdos con las extrema derecha siempre acaban en las aulas de los niños, o ha permitido que siendo --la Junta- el tutor de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a Andalucía, vayan a la puerta de centros a señalarles y generar odio".

Y todo esto, ha criticado Susana Díaz, "les da igual porque lo importante para ellos es permanecer en el Gobierno", un Ejecutivo que cree que durará "lo que quiera que dure el que tiene la sartén por el mango, el partido de extrema derecha que es Vox".

Ha recordado que fue el partido de Santiago Abascal "el que decidió que estuvieran ahí, no fueron los andaluces" ya que, como ha recalcado, "Moreno y el PP-A perdieron las elecciones andaluzas del 2D y todas las que se han convocado desde entonces, pero fue Vox el que con sus votos los situó en el Gobierno autonómico". "Ahora van a tragar y pasar por el aro en todo lo que plantee la extrema derecha", ha añadido.

Susana Díaz ha hecho hincapié en que el Gobierno de Moreno necesita a Vox "para todo" porque "no puede aprobar nada en el Parlamento sin el voto de la extrema derecha", de modo que no cree que prescinda de su socio externo una vez que han aprobado las cuentas del 2020 porque "la estabilidad no te la dan los Presupuestos sino poder gobernar y convalidar en el Parlamento las iniciativas que tenga el Gobierno, saber que hay una mayoría aritmética legislativa que apoya al Ejecutivo".

"Tienes que gobernar todo el año, y ahí no puedes aprobar nada sin el voto de Vox, es indispensable, no pudieron sacaron el Gobierno sin ellos y cualquier cosa que aprueben tiene que tener su apoyo", ha proseguido la socialista.

Un año de aprendizaje para el PSOE-A

De otro lado, sobre el primer año del PSOE-A en la oposición, Susana Díaz ha explicado que ha sido "de aprendizaje" porque "no era sencillo" tras haber estado gobernando 37 años en Andalucía. Así, se toman esta etapa "con mucha humildad, entendiendo que tenemos que ser útiles, que no podíamos comportarnos como otros se han comportado en la oposición porque la gente quiere encontrar en el PSOE-A soluciones".

Ha indicado que la cercanía ha sido "inmensa" con los ciudadanos y que se afanan en buscar soluciones "con la humildad y la generosidad de que cuando algo sea bueno para Andalucía vamos a estar y apoyarlo, porque lo que sea bueno para Andalucía es lo que quiere el PSOE-A".

Así las cosas, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, "con el numerito que hacen cada martes en los Consejos de Gobierno, parece que es el Gobierno el que se dedica a hacer oposición a la oposición, y los que estamos en el sentido común somos el partido que ganó el 2D pero que la aritmética del Parlamento situó en la oposición". "Parece que están los papeles cambiados", ha zanjado.