Toni Valero afronta la asamblea de IU con el reto de dar cuerpo a Unidas Podemos

Cuando Antonio Maíllo dejó la primera línea política, hace poco más de dos años, Toni Valero tuvo que hacer el camino inverso. Ni Maíllo ha dejado del todo la política ni Valero se retiró del todo entre 2016 y 2019. El político malagueño, que fue número dos del cordobés en su primera etapa como jefe de IU, se hizo cargo de una organización compleja después de abandonar su dirección por unos motivos personales que seguían vigentes. Las fuentes consultadas cuando se conoció su vuelta aseguraban –y mantienen hoy– que era la mejor opción por su capacidad, por su conocimiento de la federación de izquierdas y precisamente por esa experiencia previa como mano derecha del carismático Maíllo.

Valero explicó, cuando heredó IU Andalucía, que su proyecto no era de interinidad. No tenía pensado ser un líder de transición. La muestra es que se presenta a la reelección en la XXIII asamblea de la formación, que se celebra entre hoy y mañana en Benacazón y que contará con la presencia del ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón. Enfrente tendrá a Manuel Martín, ex concejal en Osuna, que dirige una candidatura en la que se integra José Luis Pérez Tapias, quien fuera contrincante de Maíllo en el cónclave de hace cuatro años.

A pesar de la existencia de una lista alternativa, que aboga por una mayor independencia de IU respecto a Podemos, en la dirección de Valero consideran que la federación de izquierdas vive un momento de “paz interna” que casi no tiene precedentes. De hecho, confían en que el candidato y líder de la federación reedite el cargo con un respaldo superior al 83% que alcanzó Maíllo en el cónclave de 2017. “Se ha consolidado. Tuvo que gestionar el relevo de Maíllo y la ruptura con Anticapitalistas”, relata una fuente cercana al jefe de IU.

Ese empaque, aseguran desde la dirección de la formación, fue la razón que permitió a IU lograr más de mil concejales y un buen número de alcaldes en las municipales de 2019. Fue posible, defienden, gracias a la estructura que la federación nacida en 1986 tiene en Andalucía. “Todo es variable y líquido en la política actual, pero si tienes estructura aguantas”, reitera otra fuente, que insiste: “no es garantía de éxito, pero sí de que tienes un suelo”. Esta ramificación territorial es, en parte, lo que ha generado una anomalía en la izquierda radical española. Al contrario que en el resto del país, en Andalucía IU es más potente que Podemos, sobre todo después de que el souffle morado se haya deshinchado en los últimos años.

La preponderancia de IU sobre Podemos en la comunidad permite que la federación que dirige Toni Valero vaya a convertirse en punta de lanza en la apuesta por dotar de mayor estructura orgánica a Unidas Podemos a nivel estatal. Se trata de un asunto planteado ya en la llamada Mesa Confederal, el órgano donde están presentes todas las almas de UP. Y la formación morada cada vez es más partidaria de esta fórmula, ya que incluso Pablo Iglesias comenzó a virar en esa dirección en sus últimos tiempos al frente de Podemos.

El político malagueño tendrá mucho que decir en este refuerzo de UP, que ya se llama así en Andalucía tras el estallido de Adelante y la marcha de Anticapitalistas –con Teresa Rodríguez al frente– del espacio político de Podemos. El papel de Valero tiene que ver con esa relevancia andaluza de IU, pero también con su conocimiento del proceso de construcción de la coalición Unidas Podemos, en cuyas primeras conversaciones participó.

Lo que descartan todas las fuentes consultadas es que en la asamblea vaya a abordarse formalmente la situación de la futura candidatura de UP por Andalucía a las próximas elecciones. Alberto Garzón se ha descartado en varias ocasiones, lo que ha provocado que los focos giren hacia Valero como figura más relevante del espacio político. En IU son conscientes de que, haya o no adelanto, la legislatura entra en su recta final, pero prefieren retrasar un poco esta decisión.